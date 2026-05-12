La région Île-de-France alloue 850 millions d'euros pour son plan énergétique 2026-2028

Valérie Pécresse et son équipe ont présenté un plan énergétique de 850 millions d'euros pour la période 2026-2028 visant à réduire la dépendance énergétique de la région. Ce plan inclut une aide à la rénovation thermique, la méthanisation et la sensibilisation des lycéens à l’écologie.

À Paris ce mardi, la région Île-de-France a dévoilé un ambitieux plan énergétique pour la période 2026-2028, qui s’appuie principalement sur l’investissement et la transition écologique .

Valérie Pécresse, présidente de la région, accompagnée de Yann Wehrling, vice-président en charge de la transition écologique et du climat, ont termoigné que 850 millions d’euros seront mobilisés sur trois ans pour protéger les Franciliens des aléas énergétiques, notamment en raison de la crise géopolitique au Moyen-Orient et de la hausse des prix kilomètres fluviaux sur le détroit d’Ormuz. Ce plan, qui sera soumis au vote de l’assemblée régionale en juin, s’attaque aux défis structurels de l’énergie et de l’environnement en Île-de-France.

La politique de chèques distribués à la pompe est rejetée par la présidence. À sa place, le plan privilégie durablement la production et l’économie d’énergie, avec l’élaboration d’une stratégie énergétique globale pour les communes et les intercommunalités. D’un montant de 70 millions d’euros, le contrat Énergie est l’un des piliers de ce programme ; il est conçu pour autonomiser les collectivités dans des projets de rénovation thermique et de développement des énergies renouvelables.

L’objectif est, par exemple, de favoriser l’exploitation de la géothermie ou le développement de l’énergie solaire photovoltaïque. Les communes pourront bénéficier d’un soutien financier couvrant jusqu’à un million d’euros par projet, sur décision d’un jury spécialisé, pour aider à concrétiser ces initiatives. La région encourage également la méthanisation en produisant du biogaz pour alimenter 5 000 véhicules circulant sur les réseaux Île-de-France Mobilités d’ici 2027.

De nombreuses unités existent déjà, avec un objectiadjurant, soutenir une quinzaine de nouveaux projets contribue également à la production d’engrais organiques, le digestat, avantageux pour les agriculteurs d’Île-de-France, actuellement durement impactés par une pénurie de fertilisants aux prix exorbitants. Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, le plan prévoit une forte accélération des rénovations thermiques pour les copropriétés dégradées, dotées d’une enveloppe de 30 millions d’euros pour améliorer l’efficacité énergétique de 30 000 logements d’ici 2030.

Parallèlement, les lycées, dont la région a la gestion, sont prioritairement concernés. Des travaux ont permis une réduction de 22 % de la consommation d’énergie depuis dix ans et l’objectif est d’atteindre 50 % d’économies en 2030. Sur le plan éducatif, les élèves sont sensibilisés via des programmes dédiés incluant des écodélégués. En somme, ce plan ambitieux renforce l’engagement de la région en faveur d’une transition énergétique durable, combinale ainsi l’innovation, l’investissement et la pédagogie





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