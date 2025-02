La Région Consacre les Travaux pour Régler les Problèmes de l'Étang de Berre

Jean-Claude Cheinet, représentant du MNLE, salue la décision de la Région et du Gipreb de consacrer les travaux pour résoudre les problèmes de l'étang de Berre. Cependant, il s'interroge sur le choix du passage en tunnel et met en avant une alternative, le « canal mixte », qui aurait été occultée des discussions. Cheinet souligne également les enjeux liés à la gestion de l'eau dans la région et la privatisation d'EDF.

Jean-Claude Cheinet : Ma première réaction, c'est bravo ! La Région et le Gipreb consacrent les travaux pour régler les problèmes de l'étang de Berre. Le MNLE le demande depuis 1989 quand d'autres voulaient fermer la centrale. Sur la forme, le passage en tunnel à travers l'étang avait été évoqué en comité de pilotage, avec le préfet, le président de Région et la présidente de la Métropole. Mais la décision devait être prise dans une prochaine réunion qui n'a pas eu lieu.

Comment s'est fait ce choix ? Par qui ? Car une autre alternative existe mais n'a pas été abordée. J.-C.C. : Il s'agit de la solution de « canal mixte » au sortir de la centrale, qui contournerait Miramas et Istres pour aboutir au Rhône. Ce cas figure dans les études de référence de 2022 et 2023. La faisabilité de cette solution est correcte pour un coût équivalent, sinon moindre . La mise en œuvre est cependant plus complexe pour gérer la répartition de l'eau douce dans l'étang et le canal. Il y a encore à discuter des volumes de chaque exutoire, mais EDF est capable de le faire. Tout ça doit se discuter dans la transparence totale, alors que cette solution a été occultée de toutes les réunions du comité de pilotage du projet. J.-C.C. : Je pense qu'il y a trois facteurs. L'augmentation du prix de vente du kilowatt/heure fait que des travaux qui étaient déclarés non rentables à l'origine le sont devenus. Régler les problèmes de Saint-Chamas permettra d'augmenter le turbinage de la chaîne de la Durance-Verdon et donc de produire plus d'électricité. Dans un second temps, il y a des projets industriels à Fos et des besoins en eau croissants, qui demandent une gestion rationnelle de la ressource, contrainte par le réchauffement climatique. Il faut discuter de la solution qui conviendra le mieux pour chaque usage et pour l'environnement. Le troisième point est le renouvellement proche des concessions d'EDF, dont celle de la Durance. Quel sera le futur opérateur ? La question se pose, car l'Union européenne pousse à une privatisation aberrante. Comment un exploitant privé pourrait tenir compte de tous ces impératifs sur l'eau ? EDF aurait intérêt à ce que le débat soit le plus large possible pour garder la concession. J.-C.C. : On n'est pas hostiles à ce projet, mais on n'est pas naïfs non plus. Il y a des raisons qui amènent à ces choix. On nous parle d'un bassin de démodulation d'une emprise de 4 à 10 hectares sur l'étang et de tuyaux de plusieurs dizaines de mètres de diamètre jusqu'à la Petite Camargue, mais quel impact sur elle ? Il y a aussi le problème des boues. Comment éviter l'accumulation ? À Cadarache, on a un bassin de démodulation de la Durance. Ce bassin est plein. Depuis des années, EDF n'a pas réussi à trouver de valorisation rentable de ces boues. On n'a aucune certitude d'en trouver et même les agriculteurs sont réticents à les utiliser. Tout cela montre les insuffisances du débat sur les aménagements régionaux et le gros problème de démocratie qui se trouve devant nous. En l'état, les dés de la concertation sont pipés, ou alors ces annonces correspondent à la méthode Macron, de faire des annonces fracassantes pour, au final, ne pas les financer à hauteur de ce qu'il faut. J.-C.C. : Certains s'acharnent pour dépenser de l'électricité - qui va être produite ailleurs - pour au mieux pomper 165 millions de mètres cubes d'eau de mer par an dans l'étang, alors que la centrale rejette 4 milliards de mètres cubes d'eau douce par an. Alors oui, il faut rouvrir le tunnel, mais je penserais plutôt à en faire une voie ferrée rapide entre Saint-Charles et Marignane pour éviter les bus sur l'autoroute





