Situé à Montoire-sur-le-Loir, La Régie est le seul bar ouvert le dimanche après-midi dans le canton. Jules Monnier et Lise Lefebvre célèbrent un an de programmation culturelle unique.

Le bar associatif La Régie, situé rue Saint-Oustrille à Montoire-sur-le-Loir dans le département du Loir-et-Cher, a célébré son premier anniversaire d'ouverture. Fondé par Jules Monnier et Lise Lefebvre, cet établissement culturel original propose une programmation riche et variée, marquant une véritable nouveauté dans le paysage local. Le lieu se distingue par ses horaires atypiques, offrant un espace de rassemblement et d'animation unique dans la région.

Un concept unique en son genre dans le canton

Jules Monnier et Lise Lefebvre sont les deux acteurs principaux derrière cette ouverture il y a un an. Ils affirment fièrement être le seul bar ouvert dans le canton le dimanche après-midi, une spécificité qui attire un public nombreux et fidèle. Les horaires d'ouverture sont fixés aux dimanches et lundis, de 17 heures à 22 heures, créant une offre de loisir très ciblée pour les habitants de Montoire-sur-le-Loir.

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Une expertise professionnelle au service de la culture

Les fondateurs du bar associatif La Régie s'appuient sur une solide expérience professionnelle pour garantir la qualité de leur programmation. Jules Monnier est régisseur du son de métier et l'un des créateurs d'un événement annuel se tenant chaque juin à Montoire. Cette expertise technique lui permet d'assurer la qualité sonore des représentations proposées.

Lise Lefebvre, de son côté, travaille comme chargée de production au sein de l'association culturelle Le Plateau, créée pour gérer le fonds de commerce de La Régie. Leurs rôles respectifs expliquent pourquoi ils ne sont pas toujours disponibles derrière le bar, préférant se concentrer sur la gestion artistique et technique de l'établissement.

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Une programmation culturelle dense et variée

Le lieu propose des thèmes réguliers et accueille des artistes en résidence, renforçant son statut de hub culturel local. Cette ouverture d'un lieu pour accueillir des artistes en résidence est un projet en cours de développement qui vise à dynamiser la scène artistique locale. Les fondateurs soulignent que cette démarche leur permet de maintenir leur disponibilité pour les tâches de production nécessaires au bon fonctionnement du bar.

La Régie se positionne donc comme un espace de création et de diffusion qui bénéficie de l'expertise de ses propriétaires. Cette approche professionnelle contraste avec les bars traditionnels et offre une expérience culturelle immersive pour les clients présents les dimanches et lundis après-midi.

Des projets d'expansion et une reconnaissance locale

Un an après son ouverture, La Régie confirme son ancrage dans le tissu social et culturel de Montoire-sur-le-Loir. Les fondateurs envisagent des projets d'expansion pour continuer à développer l'offre culturelle proposée au public. Le lieu a déjà démontré sa capacité à attirer l'attention sur des événements locaux et à soutenir les artistes de la région.

La spécificité des horaires et la qualité de la programmation en font une destination incontournable pour les amateurs de culture dans le Loir-et-Cher. Jules Monnier et Lise Lefebvre continuent de mettre leur expertise au service d'un lieu qui reste ouvert une fois par semaine pour le plus grand plaisir des amateurs de musique et de rencontres culturelles.