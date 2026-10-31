La réduction d'impôt majorée pour les dons à la mairie de Limoges validée par les députés

Dans le cadre du projet de loi de finances 2027, les députés ont adopté un amendement permettant une réduction d'impôt de 75% pour les dons destinés à la reconstruction de la mairie de Limoges, endommagée par un incendie le 17 octobre. Cette mesure vise à encourager les particuliers à contribuer financièrement à la restauration de ce monument historique.

Dans le cadre du projet de loi de finances 2027, les députés ont validé, ce vendredi 30 octobre, la réduction d'impôt majorée pour les Français effectuant des dons pour la mairie de Limoges.

Pour rappel, l'hôtel de ville avait été en partie détruit lors des manifestations du 17 octobre. Les parlementaires ont adopté un amendement prévoyant une réduction d'impôt majorée pour les dons alloués à la reconstruction de la mairie de Limoges. Lors de la mobilisation du 17 octobre, un incendie a détruit une partie de la toiture et les deux tiers de la façade de l'hôtel de ville.

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Réduction d'impôt majorée pour la mairie de Limoges

Estimant les dégâts à plusieurs dizaines de millions d'euros, le maire, Guillaume Guérin, avait réclamé à l'Etat un "effectués entre le 31 octobre 2026 et le 30 avril 2027 en vue de la restauration de l'hôtel de ville de Limogesune réduction d'impôt de 75% Il s'agit de transcrire les engagements pris par le Premier ministre pour accompagner la reconstruction de l'hôtel de ville de Limoges ", a expliqué le ministre des Comptes publics, David Amiel (Renaissance), à l'Assemblée nationale. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les contributions devront être versées auprès du Trésor public ou de la Fondation du patrimoine, organisme reconnu d'utilité publique.

Au-delà de cette mesure, la mairie de Limoges, inaugurée en 1883, bénéficiera de financements spécifiques grâce à son classement aux monuments historiques. Par ailleurs, la maîtrise d'ouvrage sera confiée à un unique établissement, à savoir l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

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Déjà 150 000 euros : la collecte pour reconstruire la mairie de Limoges après la casse démarre fort La cagnotte lancée par la Fondation du Patrimoine pour restaurer la mairie de Limoges, gravement endommagée par un incendie volontaire le 17 octobre, a déjà récolté 220 000 euros. Les premiers travaux viseront à protéger les zones de l'édifice épargnées par les flammes.

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