La rectrice de Montpellier en Lozère : « Il faut accepter des fermetures de classes » pour préparer l'avenir

Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Montpellier, était en déplacement en Lozère le 14 février 2025. Le principal sujet de discussion avec les élus : la carte scolaire pour la rentrée prochaine. Un projet de fermeture de 11 classes contre 5 ouvertures est avancé, ainsi que des créations et des suppressions de postes. La rectrice souligne la nécessité de fermer certaines classes pour pouvoir ouvrir d'autres, en raison de la baisse des effectifs dans certains secteurs. Elle encourage les élus à s'inscrire dans une dynamique de regroupement pédagogique intercommunal (RPI) pour donner une réponse collective aux enjeux de l'éducation dans le département.

Sophie Béjean , la rectrice de l'académie de Montpellier, effectuait une visite en Lozère le vendredi 14 février 2025. Au cours de la matinée, elle a notamment rencontré des représentants élus du département, le principal sujet de discussion étant la carte scolaire pour la rentrée de septembre prochain.

En effet, depuis le Comité social d’administration spécial départemental (CSA-SD) qui s'est réuni le mardi 11 février, un projet de fermeture de onze classes contre cinq ouvertures est avancé, ainsi que des créations et des suppressions de postes. \ « Il faut accepter des fermetures », a déclaré David Raymond, directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen), qui a travaillé sur un projet de carte scolaire dynamique, accompagnant l'augmentation des effectifs dans certaines communes et écoles via des ouvertures. Par contre, dans certains cas, en raison de la baisse des effectifs, il est nécessaire d'accepter des fermetures. C'est ce qui conditionne les ouvertures. La Lozère possède une particularité, étant très étendue, avec certaines écoles disposant d'un faible nombre de classes. C'est un point d'attention pour les élus, ainsi que pour nous. Cela fait partie des sujets que nous examinons de très près. Cependant, nous montrons aux maires que pour pouvoir ouvrir une classe, comme nous le prévoyons pour la prochaine rentrée, il faut cette dynamique. \ Selon les projections, le taux d'encadrement en Lozère atteindra en 2025 10,71 enseignants pour 100 élèves, un taux élevé, alors que cette moyenne est de 6 en France et dans l'académie, où aucun autre département ne dépasse les 6,5. « Sur les cinq dernières années, il y a eu une baisse de plus de 300 élèves en Lozère. Si on avait raisonné de manière mathématique, on aurait pu reprendre une cinquantaine d'emplois. Cela n'a absolument pas été le cas. Bien au contraire. La Lozère a bénéficié chaque année d'une amélioration de son taux d'encadrement dans le premier degré », a révélé Sophie Béjean. Sophie Béjean rejette l'immobilisme. « Le statu quo, c'est se mettre un voile devant les yeux et ne pas préparer l'avenir. Donc pour préparer l'avenir, il faut regarder de manière pluriannuelle. Il faut jouer collectif à l'échelle d'un territoire », a-t-elle déclaré. Elle est donc venue avec un message à destination des élus : « S'il y a un projet de regroupement pédagogique intercommunal (RPI), nous reviendrons sur l'éventuelle fermeture de classe. Je les appelle à s'inscrire dans cette dynamique, dans ce raisonnement. C'est la seule solution pour pouvoir avoir de vraies réponses collectives, entre les élus des collectivités, les services de l'État, mais aussi les acteurs économiques, les employeurs éventuels... In fine, ce sont les familles qui seront concernées par cette dynamique. », a-t-elle conclu.





