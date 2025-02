La Reconstruction de l'Ukraine : Une Opportunité pour les Entreprises Françaises

L'Ukraine se prépare à une reconstruction massive après le conflit. Les entreprises françaises, malgré la frilosité du secteur du BTP, s'impliquent déjà dans des projets clés.

Les grandes manœuvres sont déjà engagées ! Volodymyr Zelensky n’attend pas qu’un accord de paix soit trouvé pour envisager la reconstruction de son pays. Depuis 2022 et les premiers mois du conflit, Kiev s’active pour restaurer les infrastructures essentielles détruites par les frappes russes. Cette reconstruction représente une manne économique pour les entreprises ukrainiennes mais aussi étrangères et notamment françaises.

L’après-guerre en Ukraine est déjà envisagé, surtout quand on sait que les besoins de reconstruction ont été réévalués en février par la Banque mondiale à 486 milliards de dollars pour la prochaine décennie. Logement, accès à l’eau potable, industrie et énergie sont les secteurs qui seront grandement sollicités. Paris s’était d’ailleurs engagé dès 2022 à fournir des rails et ponts mobiles à l’Ukraine pour une valeur de 100 millions d’euros. Enedis a aussi fourni quatre groupes électrogènes en mars dernier pour alimenter un hôpital de la région de Kiev et 22 stations de pompage du service des eaux de Pavlograd. Une aide qui permet aussi et surtout de placer ses pions.Comme l’ont détaillé nos confrères, en 2024, Emmanuel Macron est « passé à la vitesse supérieure » en créant un fonds d’urgence pour la reconstruction de l’Ukraine doté de 200 millions d’euros ainsi que l’arrivée de l’Agence française de développement (AFD) à Kiev avec une enveloppe de 450 millions d’euros. « Nous avons reçu de très nombreuses propositions ce qui témoigne d’un réel intérêt des entreprises françaises » de travailler sur place, a commenté auprès de Marianne Pierre Heilbronn, envoyé spécial du Président pour l’aide et la reconstruction de l’Ukraine. Parmi les entreprises gagnantes, selon nos confrères, Saint-Gobain s’est vu attribuer 15 millions d’euros pour restaurer le réseau d’eau de Kryvyï Rih. Le roboticien Shark Robotics et General Electric France ont également gagné 15 millions d’euros chacun, respectivement pour fournir des robots de sauvetage et des équipements médicaux. Schneider Electric et EDF International Networks ont respectivement obtenu 15 et 13 millions d’euros pour aider le pays à restaurer son réseau énergétique ravagé par les frappes russes. Enfin, Thales a décroché 9 millions d’euros pour équiper des aéroports civils ukrainiens de radars mobiles.L’ensemble du territoire ukrainien étant encore classé en zone rouge par le Quai d’Orsay, les géants français et notamment ceux du BTP, restent encore frileux à l’idée d’aller sur place bien que la France reste le premier employeur étranger dans le pays. « Pour des raisons internes de sécurité, de conformité, la plupart des entreprises du CAC40 rechignent pour le moment à se rendre en Ukraine », a analysé une source auprès de nos confrères. Le secteur turc de la construction est implanté depuis longtemps en Ukraine. Des géants comme ONUR Group profitent et devraient encore plus gagner de cette reconstruction à venir. Conscients de la manne financière, les États-Unis, premier allié de Kiev, sont aussi déjà implantés et prêts à travailler. Notamment via leurs géants de la construction, comme Bechtel Group et Jacobs, et leur agence de développement USAID. Comme le rappellent nos confrères, les pays du Nord de l’Europe, comme le Danemark, sont aussi en pôle sur les secteurs d’eau et d’assainissement. Des places qu’il sera difficile à aller chercher pour les entreprises françaises qui vont devoir se passer de nombreux marchés en Ukraine





