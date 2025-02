La Réaction de Luis Enrique Après la Victoire du PSG à Toulouse

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire importante contre Toulouse en match de championnat. L'entraîneur Luis Enrique a exprimé sa satisfaction après le match, soulignant l'équilibre initial du match et la difficulté du terrain. Il a également félicité Toulouse pour leur performance et leur esprit d'équipe.

Crédit Photo - Icon SportDécouvrez la réaction de Luis Enrique après le choc du soir entre Toulouse et le Paris Saint-Germain !Après avoir giflé Brest 3-0 cette semaine en barrage aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvait le championnat avec toujours la même ambition à l'occasion d'un déplacement du côté de Toulouse .

La mission était simple, l'emporter pour continuer d'engranger de la confiance pour cette seconde partie de saison qui promet d'être particulièrement excitante à vivre. Après la rencontre, Luis Enrique, l'entraîneur des champions de France, s'est exprimé sur la performance des siens au micro de 'Je crois que c’était un match très équilibré au début. Toulouse nous pose toujours beaucoup de problèmes ils sont solidaires, ils s’entraident, c’est une équipe qui travaille bien. Le terrain n’était pas au top ce soir donc c’était difficile de faire circuler le ballon, mais on a su montrer un bon visage, c’est une grande victoire. Énervé ? Non, c’est mon état normal, je veux toujours plus. L’état du terrain a gêné les deux équipes, mais il y avait des difficultés avec les rebonds. Je répète, je crois qu’on a fait un très bon match. Rester invaincu ? Non ce n’est pas l’objectif, l’objectif c’est de gagner le championnat, on a ça en tête, c’est ça l’objectif





