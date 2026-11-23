La Banque de France révèle que le billet de 5 euros est sous-commandé par les banques, entraînant une circulation prolongée de billets usés dans le commerce de proximité.

La Banque de France observe un paradoxe structurel dans le système fiduciaire national : le billet de 5 euros, pourtant très utilisé au quotidien, devient une denrée rare disponible en agence ou dans les distributeurs. Cette situation résulte d'une combinaison de faibles commandes institutionnelles et d'une rétention par les petits commerces, créant un déséquilibre entre l'offre disponible et la demande réelle des consommateurs français.

Pour comprendre ce phénomène, il faut examiner la mécanique de circulation de cette coupure spécifique. Selon les données publiées dans le bulletin de la Banque de France, près de la moitié des consommateurs utilisent ce billet pour régler des achats inférieurs à 5 euros. Cette préférence est confirmée par un sondage réalisé en septembre auprès de 3.280 personnes sur LinkedIn et Instagram, où 77 % des répondants préfèrent les billets aux pièces d'une valeur équivalente.

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Un usage quotidien qui sature le circuit local

Le billet de 5 euros occupe une place centrale dans les transactions courantes, que ce soit pour l'achat d'une baguette, d'un journal ou pour la monnaie rendue par les commerçants. Il constitue souvent la première monnaie manipulée par les enfants sous forme d'argent de poche. De plus, son utilisation connaît une saisonnalité marquée, avec une augmentation significative de son retour dans les caisses de la Banque de France pendant l'été, reflet de l'afflux touristique et des vacances.

Des commandes bancaires historiquement faibles

Contrairement aux autres coupures, le billet de 5 euros reste rarement disponible dans l'offre des banques car il ne remonte que rarement vers le circuit institutionnel chargé de remplacer les billets usés. En France métropolitaine, les commandes s'élèvent à seulement 142 millions de billets sur un total de 6 milliards de coupures commandées en 2025. Cela ne représente que 2,3 % du volume total, alors que les billets de 10, 20 et 50 euros totalisent chacun environ 30 % des commandes.

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L'impact sur les commerces de proximité et les circuits

Les distributeurs automatiques de billets (DAB) proposent rarement la coupure de 5 euros. Si les grandes enseignes parviennent à s'approvisionner facilement grâce à des volumes importants et un recours direct aux transporteurs de fonds, ce n'est pas le cas des petits commerces. Pour ces derniers, obtenir des billets neufs est moins pratique et parfois plus coûteux, les conduisant à conserver les billets usés dans leurs caisses.

Une situation unique au sein de la zone euro

Cette pénurie spécifique n'est pas nécessairement partagée par les autres pays de la zone euro, où les habitudes d'usage des espèces, les flux touristiques et les réglementations bancaires diffèrent. La Banque de France souligne que la difficulté pour les particuliers et les commerçants à se procurer des billets neufs crée une situation où des billets dégradés circulent plus longtemps dans l'économie de proximité, justifiant un remplacement plus fréquent qui n'intervient pas assez vite.