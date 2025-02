La Queue-de-Cheval Haute Vaporeuse : Tendance Capitale de la Saint-Valentin 2025

Pour la Saint-Valentin 2025, le Bar à Styles Jean Louis David et ghd propose de sublimer vos cheveux avec des coiffures romantiques et volumineuses. La queue-de-cheval haute vaporeuse, inspirée de l'élégance Old Hollywood, est la tendance incontournable.

Saint-Valentin est souvent l'occasion d'expérimenter avec des tendances pointues qu'il serait difficile d'oser au quotidien. Et côté coiffure, les possibilités sont multiples pour vous sublimer sans dénaturer vos traits. Si le carré s'est imposé comme étant la grande tendance de 2024, 2025 renoue avec des styles capillaires plus flous, ancrés dans une veine romantique et volontairement volumineux.

Rappelant les coupes de cheveux d'antan, la frange vient cette année encore rehausser l'ensemble du visage, mettant en valeur le regard tout en structurant le reste du visage. Les accessoires cheveux ne seront pas non plus en reste. Fleurs 3D, nœuds, effet perlé... La fantaisie est à l'honneur et vient volontiers doper une tresse couronne ou une natte délicate. Et pour célébrer ce 14 février en beauté, les experts capillaires Jean Louis David et ghd sont de retour avec leur Bar à Styles, l'occasion de vous faire chouchouter en 20 minutes chrono. Que vous préfériez vos cheveux lisses, bouclés ou simplement ondulés dans un esprit romantique, le bar à styles répond à toutes vos envies du moment pour vous embellir en quelques minutes seulement. Le principe est simple : vous arrivez dans votre salon Jean Louis David avec les cheveux propres, sans shampoing préalable réalisé en salon et vous choisissez parmi les 12 options possibles, le look que vous souhaitez, selon vos préférences. Des styles capillaires attachés sont aussi disponibles sur place : half bun, ponytail loose, tresse couronne, bun simple, ponytail plaquée ou encore tresse épis pour une allure plus sophistiquée. Une fois votre coiffure choisie, il ne vous reste plus qu'à vous abandonner aux doigts de fée des spécialistes pour être certaine de rayonner tout au long de votre soirée. Une prestation complète de 20 minutes sans réservation et à seulement 20 €. À noter que les coiffeurs du bar à styles travaillent avec la marque professionnelle ghd experte du coiffage dans le respect total du cheveu, la rendant adaptée aux cuirs chevelus sensibles. Cette coiffure rétro s'impose comme la préférée des stars en 2025 Inflexions rétro et styles capillaires disciplinés dessinaient les contours de la dernière Fashion Week Haute Couture printemps-été 2025. Et si cette dernière faisait revivre des tendances coiffures passées, l'une d'elles semble particulièrement avoir séduit les célébrités à l'approche du printemps. Moins stricte que la queue-de-cheval sleek, complètement plaquée à l'arrière de la tête, la queue-de-cheval haute vaporeuse au charme Old Hollywood s'érige en mouvance phare de la saison à venir. On la reconnaît à sa base volumineuse, ses longueurs lissées et ses pointes recourbées vers l'extérieur dans un esprit « flip hair ». Le tout, donnant un style maximaliste, défiant les grandeurs tout en restant raffiné. L'essentiel pour la bonne réalisation de cette coupe de cheveux ? Des racines bien plaquées et un élastique retenant les cheveux, généralement caché pour un effet « wow » assuré





