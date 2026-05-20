La Question météo climat : en vidéo, des experts abordent divers sujets en 2023

La Question météo climat propose une nouvelle saison en 2023 en abordant diverses thématiques qui tiennent compte de l’évolution de la science et de la offer, que ce soit la météo, la préservation de l’environnement, le sport, les旅行lunds rares ou encore les changements climatiques.

La Coupe du monde de football est le plus grand événement sportif de l’année et en 2022, la finale de cette coupe avait été regardée par plus d’1 milliard de téléspectateurs.

Cette nouvelle édition 2026 organisée entre trois pays : USA, Mexique et Canada, avec des déplacements en avion pour 48 équipes alors que c’était 32 avant et avec un nouveau sponsor, Aramco, a soulevé des critiques sur l’impact environnemental. Plus de 30% de l’économie dépend des conditions météorologiques et en France, l’année dernière, l’Observatoire des médias sur l’écologie avait recensé près de 13 fausses informations circulant chaque semaine sur ce sujet.

Chacune de ces grandes thématiques est abordée dans une interview de La Question météo climat avec un expert qui répond à des questions de Pénélope Ayrault





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