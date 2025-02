La Pyramide : Bagnols-sur-Cèze s'affirme comme un pôle culturel dynamique

Bagnols-sur-Cèze met en place une programmation culturelle riche et diversifiée avec l'ouverture de sa nouvelle salle de spectacles, La Pyramide. L'adjoint à la culture, Michel Cegielski, souligne l'importance de fêter les événements culturels de la ville et l'intégration de La Pyramide dans leur programmation. La nouvelle salle accueillera des spectacles de théâtre, de jazz, des concerts en été, des résidences d'artistes et des collaborations avec des opérateurs culturels de renom.

Bagnols-sur-Cèze se distingue par une riche programmation culturelle. L'adjoint à la culture, Michel Cegielski, souligne l'importance des événements qui jalonnent l'année, tels que Le Temps danse (février), le Printemps des Poètes (mars), le Cub (culture urbaine bagnolaise) (avril), Bagnols en Scène (mai) et Couleur Classique (octobre).

Ces événements, traditionnellement organisés dans la rue, à la médiathèque ou au musée, s'épanouissent désormais également sur la scène de la nouvelle salle de spectacles, La Pyramide.Ce changement de format s'accompagne d'un budget de 250 000 euros pour la programmation en 2025, permettant à la ville d'accueillir des résidences d'artistes. La compagnie de cirque contemporain Tanmis se produira le 15 février à l'Ehpad des 7 Sources, Fafapunk en avril, et la compagnie du Roi Salamandre en mai. Ces artistes présenteront leur projet artistique au grand public et aux scolaires.La Pyramide s'ouvre également à de nouvelles collaborations avec des partenaires culturels de renom tels que le CDCN Maison de la Danse d'Uzès et le Cratère d'Alès. La saison prochaine accueillera l'orchestre national d'Avignon et une coproduction avec la Verrerie (pôle national du cirque) d'Alès. Un programme riche et diversifié est prévu entre mi-septembre et fin mai, avec des spectacles de théâtre, de jazz, des jeudis musicaux et des grands concerts en été 2025.





