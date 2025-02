La Puissance Du Compteur Électrique : Combien Économisez-Vous ?

Une étude révèle que la plupart des foyers français sont surpuissés en électricité, ce qui entraîne des dépenses inutiles. Comment réévaluer la puissance de son compteur et réaliser des économies ?

Lorsque l'on choisit un forfait d' électricité auprès de son fournisseur, on accorde généralement peu d'importance à la puissance de son compteur électrique. Pourtant, ce détail est loin d'être négligeable. Selon une étude menée par le fournisseur Octopus Energy, la puissance du compteur influence largement le montant de la facture mensuelle, pouvant entraîner des pertes d'une dizaine d'euros par an. En France, 56% des foyers seraient concernés par cette surpuissance.

Comme le rappelle RMC, la puissance d'un forfait électrique est calculée en fonction de la superficie du logement, ainsi que des types et de l'énergie nécessaire au fonctionnement des appareils (congélateur, four électrique, pompe à chaleur, etc.) présents au sein du foyer. Toutefois, avant d'atteindre le logement, l'électricité traverse les mains du gestionnaire du réseau de distribution national, ENEDIS. C'est ce dernier qui gère votre compteur électrique et lui attribue la puissance de raccordement maximale susceptible de parvenir du réseau public jusqu'à votre compteur personnel. En résumé, même si le forfait souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité est de 9 kVA (kilovoltampère), la puissance du compteur électrique peut être largement supérieure. Cette puissance est calculée en supposant que tous les appareils fonctionnent simultanément, ce qui est rarement le cas. Compte tenu de cette information, il peut donc être judicieux de calculer la puissance réelle dont le logement a besoin. Selon Frédérique Fériaud, directrice générale du médiateur national de l'énergie, « un kVA de moins équivaut à entre 1 et 1,5 euro d'économies par mois ». Baisser la puissance de 9 à 6 kVA permettrait donc de réduire la facture de 42 euros sur l'année. Cependant, il est important de ne pas minimiser le niveau de fourniture d'énergie, car un niveau insuffisant peut entraîner des coupures électriques intempestives.





