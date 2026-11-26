L'Alliance de la presse d'information générale réclame un vote sur la proposition de loi Laure Darcos avant février 2027, face aux pressions de Mistral.

L'Assemblée nationale a manqué une nouvelle occasion d'examiner la proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos, ce jeudi 19 novembre, alors que l'Alliance de la presse d'information générale exhorte les parlementaires à inscrire ce texte crucial à l'ordre du jour avant la fin des travaux législatifs en février 2027. Ce projet de loi vise explicitement à rééquilibrer les rapports de force entre les fournisseurs d' intelligence artificielle et les ayants droit, une question d'actualité brûlante pour l'écosystème médiatique français.

Un calendrier législatif bloqué et des pressions

Cette situation constitue la deuxième fois, après le 11 juin, que les députés sont empêchés de se prononcer sur cette initiative majeure. Inscrite en septième position lors de la journée réservée du groupe socialiste, la proposition n'a pas été examinée avant la clôture de la séance parlementaire. L'Alliance de la presse d'information générale, dont le président est Marc Feuillée, demande instamment que ce vote ait lieu dans des conditions permettant d'aller jusqu'au bout, soulignant que le texte est prêt et qu'aucune justification ne permet plus d'attendre.

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La présomption d'utilisation au cœur du débat

Le mécanisme central de ce texte repose sur un renversement de la charge de la preuve. Lorsque des indices rendent vraisemblable l'utilisation d'un article ou d'une œuvre par un modèle d'intelligence artificielle générative, il incombe désormais au fournisseur de prouver le contraire. Cette mesure a déjà été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, créant une tension entre les deux chambres du parlement face à l'évolution rapide des technologies.

L'influence de Mistral et d'Arthur Mensch

Le débat parlementaire a été largement paralysé par le lobbying intense de Mistral et de son dirigeant, Arthur Mensch. Marc Feuillée explique que ces acteurs ont réussi à bloquer l'avancée législative, empêchant les députés de voter, pour ou contre, en toute transparence. Cette pression exerce une influence directe sur la capacité du législateur à protéger les créateurs face aux géants technologiques qui utilisent leurs contenus sans toujours reconnaître leur source.

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Un amendement réécrit par la commission culturelle

Le 18 novembre, la commission des affaires culturelles a adopté un amendement qui réécrit significativement le texte initial. Si ce nouvel amendement était voté en séance plénière, il ferait tomber la plupart des autres amendements déposés précédemment par les députés. Cette manœuvre technique complique la procédure et pourrait diluer les protections originelles prévues par la proposition de loi, créant une incertitude juridique pour les journalistes et les éditeurs.

Des enjeux concrets pour les 250 journalistes

Derrière ces manipulations parlementaires se cachent des enjeux très concrets pour les 250 journalistes de la rédaction de l'Alliance de la presse d'information générale. Comme les abonnements, les droits d'auteur et la rémunération équitable permettent de soutenir leur travail quotidien. Ils s'engagent à proposer une information de qualité, fiable et complète, une mission qui devient difficile à tenir si l'intelligence artificielle exploite leurs créations sans compenser leur valeur économique ni respecter leur propriété intellectuelle.