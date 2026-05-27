La proposition de loi contre les violences scolaires adoptée en commission

La proposition de loi visant à lutter contre les violences dans les établissements scolaires a été adoptée en commission malgré les heurts entre les députés. Le texte prévoit la condamnation officielle par la Nation des violences commises dans ces établissements scolaires, l'indemnisation des victimes et la reconnaissance des défaillances de l'État.

La proposition de loi visant à lutter contre les violences dans les établissements scolaires a été adoptée en commission malgré les heurts entre les députés.

Le texte prévoit la condamnation officielle par la Nation des violences commises dans ces établissements scolaires, l'indemnisation des victimes et la reconnaissance des défaillances de l'État. Sur le plan judiciaire, le texte allonge le délai de prescription du délit de non-dénonciation de faits de violences sur un mineur et interdit tout recours à la violence en matière éducative, y compris les châtiments corporels.

Les personnels qui interviennent en milieu scolaire seront mieux contrôlés et seront contraints, au moment du recrutement puis tous les trois ans, de présenter un certificat attestant leur aptitude à intervenir en milieu scolaire. La proposition de loi a également été élargie au milieu périscolaire, marqué ces derniers mois par de nombreux scandales. Les députés ont également décidé d'obliger les prêtres et les aumôniers à dénoncer les faits de violences sur mineurs, même lorsqu'ils sont révélés lors d'une confession.

La proposition de loi sera examinée en séance publique le 1er juin, mais il est incertain que les députés auront le temps d'aller au bout des débats avant la clôture des débats à minuit





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