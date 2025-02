La prophétie d'acceptation: Comment croire en vous pour être accepté

Découvrez comment la prophétie d'acceptation peut influencer vos interactions avec les autres et vous aider à construire des relations plus positives.

Que ce soit au travail, en amitié ou en amour, la première impression compte. La question « Cette personne va-t-elle m'apprécier ? » est légitime. Des études le prouvent : nous avons tendance à sous-estimer notre capacité à plaire. Ce phénomène s'explique par un manque d' estime de soi , qui crée une peur du jugement d'autrui, cette dernière inhibant l'auto-évaluation, c'est-à-dire la façon dont nous nous percevons.

Aborder un inconnu revient à sauter dans le vide, et partir avec la peur au ventre ne risque pas d'adoucir le choc. Au contraire : aborder quelqu'un en étant convaincu qu'il ne nous aimera pas risque fort d'aboutir au résultat tant redouté. Pourquoi ? Car on aura tendance à être plus méfiant, donc fermé, et cela se ressentira dans notre façon de parler et dans notre langage corporel. Pour se débarrasser de cette croyance négative qui contamine notre façon d'aborder les autres, un concept est très utile à connaître : la prophétie d'acceptation. Qu'est-ce que la prophétie d'acceptation ? Si une personne s'attend à être acceptée, elle se comportera de façon chaleureuse, ce qui amènera les autres à l'apprécier ; si elle s'attend à être rejetée, elle se comportera de façon plus froide et sera peut-être même sur la défensive, ce qui l'amènera à être moins acceptée. En quelques mots, la prophétie d'acceptation, c'est ça. En 2009, une étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin confirmait que nos attentes créent souvent l'acceptation ou le rejet qu'elles anticipent. Selon ses auteurs, la chaleur interpersonnelle est la clé de la prophétie d'acceptation. Pour entrer en relation avec autrui, il faut donc l'aborder sans crainte, avec spontanéité et chaleur. Le problème est parfois qu'on a du mal à parler en public, par timidité ou à cause de la pression sociale que l'on perçoit à tort ou à raison. « Ces personnes pensent par exemple qu'elles doivent absolument éviter de trébucher sur un mot, ou qu'elles doivent captiver tout leur auditoire en permanence », explique Chloe Foster, psychologue clinicienne au Centre for Anxiety Disorders and Trauma, à Londres. Dans des cas comme celui-ci, la solution consiste à travailler sur le renforcement de l'estime de soi et de la confiance en soi, d'autant que toutes deux jouent un rôle-clé dans certains troubles mentaux, en particulier ceux de nature anxieuse et dépressive. Pour avoir plus d'estime de soi, les experts suggèrent de réduire autant que possible la recherche d'une approbation basée sur l'apparence physique, et de se concentrer sur l'endossement de ses propres valeurs et particularités. La confiance en soi est un long et sinueux chemin, qui passe par l'identification de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que par un travail de renforcement de celles-ci. En psychologie clinique, on pourra par exemple identifier ses forces et ses faiblesses en utilisant la pyramide de Maslow. Créée en 1943 par le psychologue comportemental Abraham Maslow, elle permet de hiérarchiser les besoins fondamentaux des individus, afin qu'ils se réalisent au maximum. En partant des besoins physiologiques tels que l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons, il est possible d'identifier, puis d'essayer de satisfaire, les besoins de sécurité, d'amour, d'appartenance et d'estime de soi, afin de se sentir le plus complet et le plus confiant possible. Quand on est convaincu d'avoir de la valeur, on est mieux accepté, car on a l'air plus sympathique. C'est ça, la prophétie d'acceptation : une position cognitive qui génère des échanges fructueux et agréables. On l'appelle « prophétie » car, à l'instar des prédictions des voyantes et autres sorcières des mythes médiévaux, elle active chez celles et ceux qui l'intériorisent un mécanisme aboutissant à un résultat. Autrement dit, elle modifie le jugement de l'individu de façon positive ou négative et l'amène à faire des choix en conséquence. Se convaincre qu'on va être aimé et ne jamais douter de soi a des implications positives dans les relations avec autrui, où diverses dynamiques entrent en jeu : estime de soi, motivation, sentiment de contrôle dans un contexte donné. Autrement dit, les personnes qui se savent agréables et qui voient la valeur qu'elles apportent à une conversation sont plus engageantes, accueillantes et intéressantes pour leur interlocuteur. En revanche, celles qui ne se sentent pas à la hauteur d'une conversation parce qu'elles se perçoivent comme inférieures à leur interlocuteur, ou moins attirante que lui, ne resteront certainement pas dans les mémoires





VogueFrance

Prophétie D'acceptation Estime De Soi Confiance En Soi Relations Interpersonnelles Psychologie

