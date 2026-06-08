La projection de Spilhaus : une interprétation différente des cartes mondiales

La projection de Spilhaus, inventée en 1942, présente une interprétation complètement différente des cartes mondiales auxquelles nous sommes habitués. Cette projection met l'accent sur l'océan mondial et montre l'importance de la mer par rapport à la taille de la planète.

La projection de Spilhaus, inventée en 1942 par l'océanographe sud-africain Athelstan Spilhaus, présente une interprétation complètement différente des cartes mondiales auxquelles nous sommes habitués. Cette projection met l'accent sur l' océan mondial et montre l'importance de la mer par rapport à la taille de la planète.

Les cartes mondiales classiques sont centrées sur les continents et proportionnent différemment les océans. La projection de Spilhaus est une modélisation à plat d'une surface courbe et permet de comprendre la façon dont la Terre est faite. Les spécialistes mettent en avant un territoire ou un élément particulier de notre planète en choisissant une représentation. La projection de Spilhaus est également peu utilisée par les océanographes car elle déforme beaucoup et ne montre pas très bien le nord du Pacifique.

Cependant, elle est très utile pour la médiation scientifique et permet de montrer à quel point l'océan est important par rapport à la taille de la planète. Une sensibilisation essentielle face à la méconnaissance du grand public vis-à-vis de l'océan





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