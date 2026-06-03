La procureure de la République fait des révélations importantes concernant le suspect dans la disparition de Lyhanna

La procureure de la République, Clémence Meyer, a fait des révélations importantes concernant le suspect dans la disparition de la jeune Gersoise Lyhanna. Deux procédures anciennes concernent Jérôme Barella, qui est actuellement mis en examen et placé à l'isolement dans une prison de Mont-de-Marsan.

La procureure de la République, Clémence Meyer, a fait des révélations importantes concernant le suspect dans la disparition de la jeune Gers oise Lyhanna . Deux procédures anciennes concernent Jérôme Barella , qui est actuellement mis en examen et placé à l'isolement dans une prison de Mont-de-Marsan.

La première procédure remonte à décembre 2017, où la gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans qui entretenait une relation avec un homme majeur. Cette procédure a été classée sans suite en février 2018. La deuxième procédure concerne une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineure de moins de 15 ans commis en 2020 à Montestruc-sur-Gers.

Cette plainte a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 et a été classée sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Cependant, une nouvelle plainte a été déposée le 22 août 2025 par une mère de famille à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch, qui a dénoncé des faits de viols commis sur sa fille par Jérôme Barella entre septembre 2024 et mai 2025.

Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025. Le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête.

Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit à l'issue de ces actes d'enquête un placement en garde à vue du mis en cause pour audition.

La procureure a également confirmé que cette enquête était en cours au moment de la disparition de Lyhanna et que le signalement fait à la gendarmerie par un dirigeant d'établissement scolaire dimanche dernier était lié à cette affaire





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