La princesse Sofia et le prince Carl Philip accueillent leur quatrième enfant

La princesse Sofia et le prince Carl Philip de Suède ont accueilli leur quatrième enfant, une petite fille nommée princesse Ines, duchesse de Västerbotten. La naissance a été célébrée en grande pompe dans toute la Suède.

Ce vendredi 7 février, le Palais suédois a annoncé la naissance du quatrième enfant de la princesse Sofia et son mari le prince Carl Philip de Suède. Le Bureau du Maréchal du Royaume a fait part de cette heureuse nouvelle dans un communiqué : « S.A.R. la Princesse Sofia a donné naissance à une fille en bonne santé et prospère au Danderyd Hospital vendredi 7 février 2025 à 13h10 ».

Quelques jours après cette annonce, le lundi 10 février dernier, la Cour royale a publié une déclaration révélant les prénoms de la neuvième petite-fille du roi Carl XVI Gustaf. Dévoilés lors de la proclamation de la naissance devant son cabinet, les prénoms de la sœur d'Alexander (8 ans), Gabriel (7 ans) et Julian (3 ans) sont Ines Marie Lilian Silvia. Elle sera connue sous le nom de princesse Ines, duchesse de Västerbotten. Peu de temps après, le visage du nouveau-né a été dévoilé sur le compte Instagram officiel de la famille royale de Suède. Ce mercredi 12 février, le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont partagé sur le même réseau social un tendre cliché de leurs quatre enfants. Sur cette photo en noir et blanc, les jeunes parents ont écrit : « Cela s'est avéré être un petit quatuor parfait. Un grand et chaleureux merci pour toutes ces belles félicitations à notre petite Ines ». Cette publication met en évidence le bonheur d'Alexander, Gabriel et Julian d'accueillir leur petite sœur dans la famille. Il semble que les trois frères soient déjà prêts à s'occuper et prendre soin d'elle. Une adorable photo de famille ! La naissance de la princesse Ines a évidemment été célébrée en grande pompe dans toute la Suède. Pour l'occasion, le 8 février dernier, les forces armées ont tiré une salve de 21 coups de canon, comme l'a révélé la journaliste Christins Queens sur X, anciennement Twitter. Une cérémonie devrait également avoir lieu prochainement dans la chapelle royale avec les proches de la famille, mais aussi les représentants du gouvernement ainsi que les membres du personnel de la Cour royale





