La Princesse Sofia de Suède Accouche d'une Fille

La princesse Sofia de Suède et le prince Carl Philip ont accueilli leur quatrième enfant, une petite fille prénommée Ines Marie Lilian Silvia, le 7 février 2025.

Le 7 février dernier, la princesse Sofia de Suède a donné naissance à son quatrième enfant, une petite fille prénommée Ines Marie Lilian Silvia. Le Palais royal suédois a annoncé la heureuse nouvelle en déclarant : « Le Maréchal du Royaume a le plaisir d'annoncer que Son Altesse Royale la princesse Sofia a donné naissance à une fille en bonne santé et prospère le vendredi 7 février 2025 à 13h10 à l’hôpital de Danderyd.

» Cette naissance a réjoui la famille royale suédoise, qui accueille désormais sa neuvième petite-fille. Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont déjà trois fils : Alexander, huit ans, Gabriel, sept ans, et Julian, trois ans. La petite Ines rejoint donc ses frères aînés dans une famille ravie. La princesse Sofia a accouché à la maternité de l’hôpital de Danderyd, près de Stockholm, et a pu rentrer chez elle dès le lendemain. Lors de leur sortie d'hôpital, le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont été accueillis par un nombre important de photographes. Les deux parents semblaient très heureux et souriants. La princesse Sofia portait un pantalon noir, un pull beige et une casquette noire. Elle tenait également un petit ourson en peluche marron dans ses mains, ce qui a suscité la curiosité des internautes quant à l'identité du donateur. Le prince Carl Philip, quant à lui, portait un pantalon vert kaki, une chemise grise et un manteau bleu foncé. Il tenait sa petite fille dans un cosy. Le couple royal a salué les photographes présents avant de monter dans une voiture qui les attendait.





