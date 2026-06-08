La princesse Märtha Louise de Norvège participe à une émission de télé-réalité ésotérique

La princesse Märtha Louise de Norvège a annoncé participer à une émission de télé-réalité sur la scène ésotérique norvégienne. La princesse et son mari, Durek Verrett, un chaman autoproclamé, feront partie des personnalités fortes qui remettent en question ce que beaucoup perçoivent comme la réalité.

La princesse Märtha Louise de Norvège a annoncé participer à une émission de télé-réalité sur la scène ésotérique norvégienne . La princesse, quatrième dans la ligne de succession au trône de Norvège, et son mari, Durek Verrett , un chaman autoproclamé, feront partie des personnalités fortes qui remettent en question ce que beaucoup perçoivent comme la réalité.

La princesse s'est dit 'très heureuse de contribuer à créer un pont et à normaliser cette situation, afin que davantage de personnes osent s'affirmer et dire qui elles sont'. Après avoir renoncé à son prédicat royal, Märtha-Louise s'est prise de passion pour la thérapie holistique et a épousé Durek Verrett.

Le couple décide en 2024 de vendre les droits des images de leur cérémonie de mariage, 'nous souhaitons qu'il y ait une distinction plus claire entre les activités de la maison royale et les activités commerciales de la princesse Märtha Louise et de Durek Verrett'. Le prince héritier n'a pas encore réagi à l'annonce de sa sœur





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