La princesse Ingrid Alexandra interrompt ses études pour être au chevet de sa mère Mette-Marit gravement malade

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, souffre d'une fibrose pulmonaire. Son état s'est dégradé fin 2025. Sa fille Ingrid Alexandra quitte l'université de Sydney pour rentrer. Le prince Haakon écourte un voyage au Japon.

La princesse héritière de Norvège , Mette-Marit , lutte depuis plusieurs années contre une fibrose pulmonaire , une maladie chronique et progressive qui affecte gravement ses capacités respiratoires.

Alors qu'elle parvenait à maintenir une certaine stabilité, son état de santé s'est brusquement détérioré à la fin de l'année 2025. Le palais royal a confirmé qu'elle nécessite désormais une assistance en oxygène au quotidien, sans que cette mesure ne soit pleinement satisfaisante. Le prince Haakon, son époux, avait exprimé publiquement son inquiétude lors d'une conférence de presse fin mai 2026, évoquant une situation préoccupante.

La princesse, âgée de 52 ans, a dû réduire considérablement ses engagements officiels et se consacrer entièrement à son traitement. Face à cette épreuve, la famille royale s'est mobilisée. La princesse Ingrid Alexandra, fille aînée du couple héritier et future souveraine, a pris une décision lourde de conséquences. Âgée de 22 ans, elle poursuivait des études en sciences sociales à l'université de Sydney, en Australie.

Apprenant la dégradation de l'état de sa mère, elle a choisi d'interrompre son cursus universitaire pour rentrer en Norvège et se tenir au chevet de Mette-Marit. Son père, le prince Haakon, a confirmé cette information lors d'une déclaration depuis le Japon, où il effectuait un voyage officiel. Il a précisé que sa fille souhaitait être présente auprès de sa mère et que son retour était motivé par la situation familiale.

La durée de cette interruption d'études n'est pas précisée, mais la priorité est donnée au soutien familial. Le prince Haakon lui-même a écourté son séjour au Japon d'une journée pour rejoindre son épouse. Il a présenté ses excuses aux personnes qu'il devait rencontrer, justifiant son départ anticipé par l'urgence sanitaire de Mette-Marit. Dans ses déclarations, il a souligné l'importance d'être aux côtés de la princesse héritière dans ces moments difficiles.

La cour royale de Norvège reste discrète sur le pronostic, mais les proches décrivent une situation grave. Ingrid Alexandra, qui avait déjà montré son soutien lors d'événements publics, pourrait rester en Norvège aussi longtemps que nécessaire. L'avenir de la princesse héritière demeure incertain, et la famille se resserre autour d'elle. Cette épreuve rappelle la fragilité de la santé au sein des familles royales, souvent exposées aux regards du public





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