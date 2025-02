La Princesse Iman de Jordanie Devient Mère pour la Première Fois

La princesse Iman de Jordanie et son mari, Jameel Alexander Thermiotis, ont accueilli leur première fille, Amina, le 16 février. La reine Rania a partagé la nouvelle sur Instagram, accompagnée de plusieurs photos des parents heureux avec leur nouveau-né.

La princesse Iman de Jordanie et son mari Jameel Alexander Thermiotis sont devenus parents pour la première fois d'une petite fille prénommée Amina . C'est la reine Rania de Jordanie qui a fait l'annonce sur son compte Instagram dimanche 16 février, accompagnée d'un carrousel de photos. « Ma chère Iman est maintenant maman », s'est émerveillée la reine. « Nous sommes reconnaissants et ravis de rencontrer Amina , la nouvelle bénédiction de notre famille.

» Elle a poursuivi en écrivant : « Félicitations à Jameel et Iman - que Dieu vous bénisse, vous et votre précieuse petite fille. » Les photos prises à la maternité montrent la petite Amina, blottie dans une couverture et cachée sous un bonnet rose, dans les bras de ses parents. On la voit ensuite faire connaissance avec sa grand-mère, la reine Rania, sous le regard attendri du roi Abdallah II. Fin janvier, la reine Rania avait annoncé que sa fille et son époux attendaient leur premier enfant. « Les deux sont chers à mon cœur, mais le prochain est encore plus précieux », écrivait-elle. « Deux c'est un couple, trois c'est une bénédiction. » Une naissance qui intervient juste avant leur deuxième anniversaire de mariage. L'union de la princesse et de son fiancé vénézuélien avait été célébrée en mars 2023, à Beit Al Urdun, une luxueuse résidence privée du roi. La naissance d'Amina est une nouvelle heureuse pour la famille royale jordanienne, qui compte maintenant deux petites-filles. En août 2024, la fille aînée du roi Abdallah II et de la reine Rania, le prince héritier Hussein de Jordanie, et son épouse, la princesse Rajwa, avaient accueilli leur premier enfant, une petite fille nommée Iman, en hommage à sa tante. « Iman, tu as déjà pris possession de mon cœur. Notre famille n'a jamais été aussi heureuse », avait aussitôt écrit la princesse Rajwa.





