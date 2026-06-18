La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a été opérée pour une greffe de poumons réalisée très rapidement. La princesse souffre d'une grave maladie pulmonaire et a été mise sur la liste d'attente pour une transplantation.

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a bénéficié d'une greffe de poumons réalisée très rapidement. La princesse souffre d'une grave maladie pulmonaire , une fibrose qui affecte dangereusement les capacités respiratoires.

Elle a été mise sur la liste d'attente pour une transplantation, mais a finalement été opérée. Le chef de service au service de pneumologie de l'Hôpital national a déclaré que les délais varient énormément et que dans certains cas, un organe se libère alors que le patient est encore en train de passer les examens préliminaires à son inscription. La princesse restera hospitalisée pendant encore plusieurs semaines afin de poursuivre son suivi médical.

Le président du Parlement norvégien a souligné la contribution positive que la princesse a bien involontairement apportée au pays en amenant ses compatriotes à réfléchir à la question du don d'organes. La princesse a été opérée très rapidement, ce qui a suscité des interrogations sur un éventuel traitement de faveur.

Cependant, il est important de noter que les délais pour les transplantations sont variables et que la princesse n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. La princesse restera hospitalisée pendant encore plusieurs semaines afin de poursuivre son suivi médical. Aucun nouveau bulletin de santé ne devrait être communiqué avant sa sortie de l'hôpital





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