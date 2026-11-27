La princesse de Galles a visité la Fondation Hugo Burge en Écosse pour célébrer le pouvoir thérapeutique de la créativité et soutenir les artisans locaux.

La princesse de Galles s'est rendue dans le Berwickshire en Écosse pour effectuer une visite officielle à la Fondation Hugo Burge. Cette association caritative indépendante est dédiée au soutien de la créativité à travers le Royaume-Uni. Elle a rayonné à son arrivée pour cette apparition en solo lors de cette rencontre avec les membres du personnel de l'organisation.

Un look chic pour soutenir l'artisanat local

La princesse de Galles semblait de très bonne humeur tandis qu'elle discutait avec les membres du personnel de l'organisation. Pour cette occasion, elle avait opté pour un pull à col roulé noir et un pantalon foncé. Elle avait assorti ces vêtements à une veste de campagne et des bottines foncées. Son sourire ne laissait rien paraître après ses récentes préoccupations de santé.

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La mission thérapeutique de la fondation

La visite visait à célébrer le pouvoir thérapeutique de la créativité et à montrer comment l'engagement envers l'artisanat nourrit l'âme. La princesse de Galles a rencontré Kate Griffiths, la directrice générale de la Fondation Hugo Burge, lors de cette rencontre. Elle a pu en apprendre davantage sur le travail de l'association en faveur de la créativité à travers le Royaume-Uni.

La fondation soutient les artistes et les créateurs à chaque étape de leur carrière grâce à des subventions, des prix et des résidences. Elle finance également des organisations artistiques et des associations locales. L'objectif est d'élargir l'accès à l'apprentissage créatif par le biais de partenariats avec des écoles. La fondation commande également des œuvres d'art publiques d'envergure pour enrichir la culture locale.

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Soutien aux artisans menacés et programmes spécifiques

La princesse de Galles a passé du temps avec des artistes participant au programme de résidence de la Fondation Hugo Burge. Elle a rencontré quatre orfèvres participant au programme de résidence " Springboard Silversmithing ". Cette initiative est conçue pour soutenir les créateurs en début de carrière dans diverses disciplines.

L'initiative offre aux artistes un espace d'atelier gratuit pendant un an. La princesse de Galles a appris que cette possibilité de prolonger d'une deuxième année existe si nécessaire. Une subvention pouvant aller jusqu'à 1 000 livres sterling est disponible pour l'achat d'outils et de matériaux. Les orfèvres bénéficient d'un établi gratuit au sein de l'atelier d'orfèvrerie de Marchmont.

Ce programme contribue ainsi à préserver les savoir-faire traditionnels tout en formant la prochaine génération. Le silversmithing est actuellement inscrit sur la " Liste rouge des métiers artisanaux menacés ". La fondation offre aux artistes l'espace, le financement et le temps nécessaires pour laisser libre cours à leur créativité. La princesse de Galles a également discuté de la philosophie selon laquelle l'expression créative n'est pas un luxe. Elle est un élément fondamental de la manière dont les individus se comprennent eux-mêmes.

Héritage de Hugo Burge et avenir de la fondation

La Fondation Hugo Burge est implantée sur trois sites dans les Scottish Borders. Elle est conçue pour poursuivre sa mission pendant les 200 prochaines années. La fondation a été créée par feu Hugo Burge, qui était un entrepreneur, philanthrope et mécène. Il a consacré la dernière décennie de sa vie à la création d'un pôle culturel sur le domaine de Marchmont.

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Hugo Burge a fondé l'organisation en janvier 2022. Son objectif était de soutenir les artisans locaux et de promouvoir l'artisanat traditionnel. Il souhaitait démocratiser l'accès aux arts pour le plus grand nombre. La princesse de Galles a reçu son diagnostic de cancer à la suite d'une opération abdominale. Elle a suivi une chimiothérapie en 2024. Elle évoquera ce parcours dans un film à venir sur BBC1.