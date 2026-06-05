La princesse de Galles porte un collier en lapis-lazuli chargé de sens pour sa visite au Christie Foundation NHS Foundation Trust

La princesse de Galles, Kate Middleton, a choisi un collier en lapis-lazuli chargé de sens pour sa visite au Christie Foundation NHS Foundation Trust, un centre de cancérologie de premier plan à Manchester. Le bijou, signé Astley Clarke, est orné d'une délicate pierre ronde de lapis-lazuli et a été vu pour la première fois au cou de la princesse lors d'événements organisés en ligne pendant la pandémie de COVID-19.

La princesse de Galles, Kate Middleton , a choisi un collier en lapis-lazuli chargé de sens pour sa visite au Christie Foundation NHS Foundation Trust, un centre de cancérologie de premier plan à Manchester .

Le bijou, signé Astley Clarke, est orné d'une délicate pierre ronde de lapis-lazuli et a été vu pour la première fois au cou de la princesse lors d'événements organisés en ligne pendant la pandémie de COVID-19. Kate a associé le collier à ses boucles d'oreilles en forme d'abeille, un autre hommage à la ville de Manchester, qu'elle avait également portées au mémorial Glade of Light.

La princesse de Galles a commencé sa visite au centre de traitement d'Oak Road, où elle a rencontré le personnel et les patients suivant actuellement une chimiothérapie. Elle s'est également entretenue avec des patients bénéficiant de thérapies complémentaires et a pu constater à quel point celles-ci contribuaient à leur bien-être physique et émotionnel.

Kate Middleton, qui a étudié l'histoire de l'art à l'université de St Andrews, a participé à une séance avec les patients, afin de démontrer que l'expression créative constitue un outil puissant dans leur processus de guérison. Elle s'est ensuite entretenue avec le jardinier pour découvrir comment l'aménagement du jardin de bien-être offre aux patients et au personnel l'occasion de faire une pause en toute quiétude pendant un chemin médical compliqué.

Enfin, Kate Middleton s'est rendue au service pour adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Christie, financé par l'association caritative The Christie Charity, afin de rencontrer le personnel, les jeunes patients et leurs familles, et de découvrir les activités thérapeutiques, sociales et récréatives mises en place pour accompagner les jeunes dans cette période particulièrement difficile





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