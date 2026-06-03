La princesse de Galles fait son retour aux fonctions royales après avoir affronté le cancer

La princesse de Galles a assisté à une réception au palais Saint-James mardi soir pour l'association Cancer Research UK, quelques semaines après avoir annoncé être en rémission d'un cancer. Elle a choisi une robe à imprimé cœur rouge et blanc de la marque Rodarte pour l'occasion, ainsi qu'un collier en diamants et rubis rarement vu. Le roi Charles et la princesse de Galles ont tous deux mis leur expérience de la maladie au profit d'une meilleure sensibilisation de l'opinion publique.

La princesse de Galles a fait son retour aux fonctions royales mardi soir, lors d'une réception au palais Saint-James en l'honneur de l'association Cancer Research UK.

Cet engagement avait une résonance particulière pour le roi et Kate Middleton, tous deux ayant récemment affronté le cancer. La princesse de Galles est aujourd'hui en rémission, tandis que le roi poursuit son traitement pour une forme non divulguée de la maladie. La princesse de Galles a choisi une robe à imprimé cœur rouge et blanc de la marque Rodarte pour l'occasion, qui rappelait d'autres modèles très appréciés d'Alessandra Rich.

Elle a également porté un collier en diamants et rubis rarement vu, des boucles d'oreilles assorties, une pochette Miu Miu et des escarpins Gianvito Rossi. Le roi Charles et la princesse de Galles ont tous deux mis leur expérience de la maladie au profit d'une meilleure sensibilisation de l'opinion publique. Kate Middleton a annoncé être en rémission en janvier 2025, après avoir été diagnostiquée avec un cancer en mars 2024





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