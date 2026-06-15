La princesse de Galles, en robe-manteau Catherine Walker, fait son retour en parade Trooping the Colour

La princesse de Galles, 44 ans, a assisté à la parade Trooping the Colour en calèche avec ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a arboré une robe-manteau bleu pastel rehaussée de bordures blanches contrastantes, signée Catherine Walker, l'une des créatrices préférées de la princesse pour ces engagements royaux très médiatisés. La robe-manteau a été inspirée par un modèle similaire porté par la princesse Diana en 1987, également créé par Catherine Walker.

La princesse de Galles, 44 ans, est arrivée pour l'occasion en calèche aux côtés de ses enfants, le Tout le monde a regardé Kate Middleton lorsqu'elle est sortie du palais de Buckingham pour entamer le défilé le long de The Mall jusqu'à Horseguards Parade, où le Création bleu glacier de Catherine Walker rappelle un modèle similaire porté par la princesse Diana en 1987, également signé par cette créatrice appréciée de la famille royale.

Elle a arboré une robe-manteau bleu pastel rehaussée de bordures blanches contrastantes, un look classique signé Catherine Walker – l'une des créatrices préférées de la princesse pour ces engagements royaux très médiatisés. La robe-manteau baptisée « Lafayette » présente une silhouette allongée et sculptée au niveau du corsage, avec des épaules marquées et structurées et des coutures « princesse » nettes qui soulignent la taille avant de tomber en une jupe mi-longue gracieuse et fluide.

Elle est presque identique à une tenue portée par la princesse Diana en 1987, qui, comme par hasard, avait également été créée par Catherine Walker. La princesse de Galles a agrémenté sa tenue de plusieurs accessoires chargés de sens. Ses boucles d’oreilles en perles Cassandra Goad, conçues en forme de fleur de chou-fleur, sont un bijou précieux de son coffret à bijoux.

La princesse de Galles a porté ces bijoux pour la première fois lors du baptême de son plus jeune fils, le prince Louis, en 2018. La princesse de Galles s’est rendue en calèche avec ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

La future reine a également porté ces boucles d’oreilles lors de plusieurs occasions royales spéciales, notamment les commémorations du jour de l’Armistice en 2018, le déjeuner deen 2019, la finale du tournoi féminin de Wimbledon en 2023, l’émission « Together at Christmas » en décembre de la même année, et la parade « Trooping the Colour » en 2024 – son retour éblouissant à ses fonctions après son diagnostic de cancer. Épinglée à son revers, la broche du régiment des Irish Guards rend hommage à son important rôle militaire.

Représentant une étoile rayonnante de Saint-Patrick, la broche porte la devise dorée de l’Ordre de Saint-Patrick – « Quis Separabit MDCCLXXXIII », qui se traduit par « Qui nous séparera ? ». Les chiffres romains font référence à 2023, l’année où la princesse de Galles a officiellement pris ses fonctions de colonel des Irish Guards après que le roi Charles l’ait promue à ce poste en 2022.

La broche arbore également un trèfle vert en émail, trois couronnes et une croix de Saint-André en émail rouge. La broche a joué un rôle clé dans le retour progressif de la princesse à ses fonctions officielles tout au long de l’année 2024.

C'est en effet lors de la parade Trooping the Colour cette année-là que Kate Middleton a fait sa première apparition publique officielle après l’annonce de son diagnostic de cancer plus tôt dans l’année, et la princesse portait la broche du régiment des Irish Guards épinglée sur sa robe Jenny Packham. La princesse de Galles a accessoirisé sa tenue avec des boucles d’oreilles chargées de sens et une broche militaire.

Elle a ensuite porté cette broche avec sa robe-manteau aigue-marine Catherine Walker pour la parade Trooping the Colour en 2025, ainsi qu’avec son manteau noir de style militaire Catherine Walker pour le jour de l’Armistice en novembre de la même année. La princesse porte également régulièrement cette broche lors du défilé de la Saint-Patrick des Irish Guards chaque année, où elle remplit à nouveau ses fonctions de colonel.

Cet événement annuel, au cours duquel la famille royale se rassemble sur le balcon du palais de Buckingham pour saluer le public et assister à un défilé aérien, a considérablement changé depuis les débuts de Kate : sous le règne de la reine Elizabeth II, les membres de la famille royale élargie étaient les bienvenus, et le balcon était bondé de cousins, comme les Kate Middleton choisit l’Italie pour son premier voyage officiel à l’étranger en trois ans Kate Middleton : sa créatrice de bijou préférée distinguée par un Royal Warrant Comment le roi Charles III a manifesté son soutien à sa nièce, la princesse Eugénie, lors de l’annonce de sa grossesse Ni logo, ni publicité, encore moins d’e-commerce.

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