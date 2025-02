La prime au mariage : une solution à la crise démographique en Chine ?

Face à une baisse significative du nombre de mariages et de naissances en Chine, les autorités locales sont de plus en plus nombreuses à proposer des primes incitatives aux couples souhaitant se marier ou avoir des enfants. La ville de Lüliang, dans la province du Shanxi, offre ainsi une prime de 1.500 yuans (197 euros) aux couples qui s'unissent en mariage. Cette mesure, bien que louée par certains, suscite également des interrogations quant à sa réelle efficacité dans le long terme.

Vénus enregistrer leur mariage, deux jeunes Chinois posent tout sourire dans le bureau de la mairie... en exhibant fièrement dans leurs mains la liasse de billets reçus des autorités pour les inciter...Venus enregistrer leur mariage, deux jeunes Chinois posent tout sourire dans le bureau de la mairie... en exhibant fièrement dans leurs mains la liasse de billets reçus des autorités pour les inciter à se marier.

La ville de Lüliang, dans la province du Shanxi (nord), est l'un des nombreux endroits en Chine qui, crise démographique oblige, encouragent avec des primes incitatives les couples à se marier ou faire des bébés. La somme de 1.500 yuans (197 euros) que le couple a reçue s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour stimuler la natalité, avec la population chinoise qui a chuté pour la troisième année consécutive en 2024.'Je pense que cette politique a son efficacité' pour stimuler les mariages, déclare à l'AFP Zhang Gang, le marié.Le nombre de mariages a chuté de plus de 20% l'an passé en Chine, selon des statistiques officielles publiées lundi. Les jeunes Chinois sont de plus en plus réticents à convoler, en raison du coût économique, notamment de l'éducation des enfants, mais aussi d'un marché de l'emploi devenu plus difficile et qui repousse l'installation des couples. Quand la prime de Lüliang a été annoncée l'an passé, beaucoup d'internautes estimaient l'aide trop modeste comparée au coût de la vie.La récompense, réservée aux femmes de moins de 35 ans, fait partie d'un ensemble de mesures prises par la ville. Elle offre également des aides sociales lors de l'enregistrement des bébés et en matière de santé. Au bureau d'enregistrement des mariages de Lüliang mercredi, journée de fête traditionnelle en Chine, un flot ininterrompu de couples vient bénéficier de la prime - entrée en vigueur le 1er janvier. Les versements se font au son d'une compteuse de billets automatique, qui décompte les coupures de 100 yuans versées aux tourtereaux. Face à l'afflux, le bureau a parfois été à court d'argent, déclare à l'AFP Wang Yanlong, 36 ans, venu récupérer la prime après s'être marié début janvier. Mais cette mesure financière pourra-t-elle véritablement inverser la tendance au déclin des mariages? Dans son bureau à Lüliang, l'entremetteuse professionnelle Feng Yuping, qui fait se rencontrer hommes et femmes jugés compatibles, est dubitative.'Un homme titulaire d'un master et employé d'une entreprise d'Etat', poste enviable en Chine,'ne s'intéressera pas à une femme qui travaille dans la fonction publique, même si elle est titulaire d'un master', déclare Mme Feng, 48 ans.Les femmes sont souvent mieux éduquées et bénéficient d'un meilleur emploi, mais sont rejetées en raison de leur âge.'Les femmes ont désormais un revenu stable' et peuvent assurer seules leur subsistance, explique Mme Feng,Le mariage étant une étape incontournable avant d'avoir des enfants en Chine, la chute du nombre de couples mariés entraîne mécaniquement celle des naissances.Dans toute la Chine, le vieillissement de la population est une préoccupation majeure du gouvernement, qui encourage les mesures incitatives. Le canton de Shangyou, dans la province du Jiangxi (centre), offre par exemple une aide financière à toute famille qui a un deuxième et un troisième enfant. A Tianmen, dans le Hubei voisin, les parents de trois enfants peuvent obtenir un maximum de 165.000 yuans (21.700 euros) d'aides. Selon des médias chinois locaux, ces mesures ont entraîné une hausse des naissances dans la ville en 2024.'Le coût du mariage pour un jeune couple est très élevé, donc ça peut jouer', déclare Zhang Gang.





