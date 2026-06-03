La Pride est de retour en Occitanie : les dates des Marches des Fiertés dans la région

Le mois de juin marque le retour des Marches des Fiertés en Occitanie, avec des événements à Perpignan et Béziers le 13 juin. Malgré une hausse des actes LGBTphobes, ces manifestations festives et militantes célèbrent la diversité et revendiquent l'égalité des droits pour la communauté LGBTQIA+.

La Pride est de retour en Occitanie pour le mois de juin, période dédiée à la célébration et à la revendication des droits des personnes LGBTQIA+ .

Cette année, plusieurs villes de la région organisent des Marches des Fiertés, des événements festifs et militants visant à lutter contre les discriminations et les violences homophobes, lesbophobes, biphobes et transphobes. Malgré une progression notable des droits de la communauté LGBTQIA+ en France, les actes anti-LGBTQIA+ restent préoccupants. Selon le rapport annuel de SOS Homophobie, plus de 1 700 cas de LGBTphobies ont été signalés en 2025, un chiffre en hausse qui souligne l'importance de ces manifestations.

L'Occitanie, région pionnière en matière de droits LGBTQIA+, a d'ailleurs été la première en France à recevoir le label "Territoire d'Égalité" en 2018, reconnaissant son engagement contre les discriminations. Les festivités débutent le samedi 13 juin à Perpignan, place de Catalogne, à 15h, et à Béziers à 16h, au départ du Théâtre des allées Paul Riquet. D'autres villes comme Montpellier, Toulouse et Nîmes organisent également des événements tout au long du mois, avec des dates à venir.

Ces rassemblements sont ouverts à tous, alliés compris, et visent à promouvoir la visibilité et l'acceptation des minorités sexuelles et de genre. Le sigle LGBTQIA+, apparu dans les années 1990, englobe les orientations sexuelles et identités de genre diverses : Lesbienne, Gay, Bisexualité, Transidentité, Queer, Intersex, Asexualité. Le symbole "+" représente toutes les identités qui ne sont pas incluses dans l'acronyme, soulignant la diversité infinie de la communauté.

Au-delà des célébrations, ces marches portent un message fort : celui de l'égalité des droits pour tous. Elles rappellent des tragédies comme le meurtre d'un homme victime d'un guet-apens homophobe à Toulouse, dont le procès a récemment impliqué six accusés. La Journée internationale de lutte contre les LGBTphobies, le 17 mai, a également été marquée par une alerte sur l'augmentation des guets-apens.

À Nîmes, la Maison Carrée s'est illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel pour cette journée, symbolisant le soutien de la ville à la cause. Participer à une Pride, c'est affirmer que les droits des personnes LGBTQIA+ sont des droits humains, et que la lutte contre les discriminations est l'affaire de tous. Que vous soyez à Perpignan, Béziers ou ailleurs en Occitanie, rejoignez les cortèges pour faire entendre votre voix et célébrer la diversité





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