La presse néerlandaise critique sévèrement les Oranje après le match nul contre le Japon

La presse néerlandaise a critiqué sévèrement le sélectionneur Ronald Koeman et les joueurs Virgil van Dijk et Memphis Depay après le match nul concédé contre le Japon (2-2) à la Coupe du monde 2026.

La presse néerlandaise a critiqué sévèrement le sélectionneur Ronald Koeman et les joueurs Virgil van Dijk et Memphis Depay après le match nul concédé contre le Japon (2-2) à la Coupe du monde 2026.

Les Oranje ont mené deux fois mais se sont fait reprendre à chaque fois. Selon plusieurs médias, le sélectionneur est le principal responsable de cette contre-performance pour ses mauvais choix tactiques. Ses remplacements opérés en deuxième période ont affaibli l'équipe, assurent plusieurs observateurs. Le journaliste du Voetbal a déploré l'approche bien trop prudente du technicien qui a davantage cherché à sécuriser la victoire 2-1 qu'à enfoncer le clou.

Au lieu de presser après le 2-1, les Oranje ont reculé, et Koeman a procédé à des changements pour mettre fin à la rencontre. Le journaliste a ciblé aussi le manque d'influence du capitaine, certes buteur mais fragile, et Frenkie de Jong, pris en étau au milieu de terrain. On est en droit d'attendre d'un sélectionneur et des joueurs clés, comme van Dijk et le décevant De Jong, qu'ils prennent les bonnes décisions.

Au lieu de prendre l'initiative et de mettre définitivement les Japonais à genoux, ils se sont laissés emporter par la défense de leur avantage, et c'est ainsi que les choses ont mal tourné. Selon lui, van Dijk 'doit se remettre en question'. Rafael van der Vaart, ancien international finaliste de la Coupe du monde 2010, a mis en évidence la lenteur du défenseur de Liverpool de manière imagée.

J'ai été un peu surpris par van Dijk, par sa façon de se retourner. On aurait dit un Boeing 747. Il pourrait faire mieux, j'espère qu'il se retournera plus vite pendant le tournoi. Willem van Hanegem, a aussi rédigé une chronique alarmante sur le manque d'idée de cette équipe.

J'ai eu l'impression que les joueurs ne savaient pas vraiment quoi faire dans la surface de réparation. J'ai essayé de déceler un plan, mais en vain. Il n'y avait quasiment aucune combinaison. Et lorsqu'un centre arrivait des côtés, il n'y avait presque personne pour reprendre le ballon.

Il accable aussi le latéral Denzel Dumfries qui ne pense qu'à l'attaque et le gardien Bart Verbruggen trop hésitant. Memphis Depay, blessé et incertain pour cette rencontre, est rentré à la 60e minute mais il 'a tout fait de travers', déplore-t-on sur le site DIRECT





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