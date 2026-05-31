La presse française peut-elle assurer son avenir face aux défis du numérique et de la désinformation ?

Discussions et réflexions sur l'avenir de la presse française à l'occasion du congrès mondial des éditeurs WAN‑IFRA à Marseille. Analyse des risques liés à la fragmentation des usages, à la désinformation et à l'IA. Proposition d'une feuille de route pour renforcer la crédibilité et la confiance du public.

La presse d'aujourd'hui se pose à la croisée des chemins, confrontée à des défis sans précédent. Le directeur de la rédaction Olivier Biscaye, dans son éditorial à l'occasion du congrès mondial des éditeurs WAN‑IFRA qui débute ce lundi 1er juin à Marseille, pose la question cruciale : la presse a-t‑elle de l'avenir ?

Les réponses évoquées dans l'enquête Harris Interactive montrent une confiance solide de la part des Français, bien que les défis demeurent. En effet, les près de mille participants de la filière, qui se réuniront jusqu'à mercredi au Pharo, soulignent une conviction partagée : les médias sont utiles et indispensables pour le bon fonctionnement d'une société démocratique.

La fragmentée nature des usages, la croissance des risques d'information erronée et d'ingérence étrangère, ainsi que l'essor des technologies d'intelligence artificielle que peu de journalistes maîtrisent encore, sont autant de menaces qui viennent fragiliser la crédibilité des chaînes d'information. Dans un climat où le grand‑n'importe‑quoi circule à toute allure sur les réseaux sociaux, il est plus que jamais crucial de rester ancré dans les valeurs fondamentales de la profession, comme la vérification, le décryptage, la hiérarchisation et la production d'une information de qualité, indépendante et fiable.

Le texte de Biscaye rappelle que la confiance est la valeur sûre qui garantit le lien unique entre les lecteurs et les médias. Pour préserver l'intégrité de la presse, les professionnels doivent redoubler d'efforts pour renforcer les processus d'enquête, offrir transparence et rendre compte des sources.

Le plaidoyer de Biscaye dresse une feuille de route pour un avenir durable de la presse : maintenir la liberté de l'avis, protéger la liberté de la presse, développer l'auto‑régulation et investir dans la formation à la donnée et aux outils numériques afin d'assurer une couverture complète et pertinente des événements. Si la presse se donne les moyens de s'adapter aux mutations du numérique tout en conservant son rôle fondamental de conduit de la démocratie, elle pourra alors poursuivre son engagement en tant que repère majeur de la société.

En conclusion, le congrès WAN‑IFRA offre l'occasion idéale de réunir les acteurs clés de l'industrie afin de dialoguer sur ces défis, échanger des bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes pour garantir que la presse reste un pilier de la liberté d'expression et de l'information de qualité.





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