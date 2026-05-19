La présidente de la Commission européenne et la présidente du Conseil italien se disputent les finances de l'Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se sont rencontrées à Nicosie, en Chypre, le 24 avril 2026. Dans un environnement politique complexe et instable, certaines tendances se répètent régulièrement, comme les discussions interminables avec Bruxelles. Rome demande à l'Union européenne de pouvoir dépenser et emprunter plus, tandis que Bruxelles répond froidement. Cela entraîne un bras de fer diplomatique et médiatique. L'exécutif de Giorgia Meloni est actuellement dans cette phase, car la présidente du Conseil a envoyé une lettre à Ursula von der Leyen, réclamant de pouvoir contourner les règles financières de l'Union pour faire face à la crise énergétique en provenance de la guerre au Moyen-Orient. Giorgia Meloni demande également de pouvoir étendre les dérogations possibles au pacte de stabilité aux dépenses liées aux mesures visant à limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie. En Russie, quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, la guerre laisse son empreinte partout. Dans un numéro hors série, nous vous proposons une plongée rare dans ce pays de plus en plus fermé, en vente à partir du 18 mars. Politique, économie, société, culture : dans la Russie de Vladimir Poutine, la guerre laisse partout son empreinte. Un portrait réaliste de la société russe est dessiné à partir de sources russes, principalement en exil.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni , se sont rencontrées à Nicosie, en Chypre, le 24 avril 2026.

Dans un environnement politique complexe et instable, certaines tendances se répètent régulièrement, comme les discussions interminables avec Bruxelles. Rome demande à l'Union européenne de pouvoir dépenser et emprunter plus, tandis que Bruxelles répond froidement. Cela entraîne un bras de fer diplomatique et médiatique.

L'exécutif de Giorgia Meloni est actuellement dans cette phase, car la présidente du Conseil a envoyé une lettre à Ursula von der Leyen, réclamant de pouvoir contourner les règles financières de l'Union pour faire face à la crise énergétique en provenance de la guerre au Moyen-Orient. Giorgia Meloni demande également de pouvoir étendre les dérogations possibles au pacte de stabilité aux dépenses liées aux mesures visant à limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

En Russie, quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, la guerre laisse son empreinte partout. Dans un numéro hors série, nous vous proposons une plongée rare dans ce pays de plus en plus fermé, en vente à partir du 18 mars. Politique, économie, société, culture : dans la Russie de Vladimir Poutine, la guerre laisse partout son empreinte. Un portrait réaliste de la société russe est dessiné à partir de sources russes, principalement en exil





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