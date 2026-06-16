La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce mercredi 17 juin avec cinq nouvelles affiches au programme. L'Argentine, le Portugal et l'Angleterre feront notamment leurs débuts dans la compétition, tandis que l'Algérie et la RD Congo tenteront de représenter fièrement le continent africain.

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce mercredi 17 juin avec cinq nouvelles affiches au programme.

L'Argentine, le Portugal et l'Angleterre feront notamment leurs débuts dans la compétition, tandis que l'Algérie et la RD Congo tenteront de représenter fièrement le continent africain. Le Mondial 2026 continue de monter en intensité avec l'entrée en lice de plusieurs sélections attendues. Réparties entre les groupes I, J, K et L, les rencontres du jour promettent leur lot d'enjeux et de spectacle.

Dans le groupe J, une affiche particulièrement attendue entre l'une des grandes favorites du tournoi et l'un des représentants africains les plus ambitieux. L'Argentine, qui a remporté la Coupe du monde en 1986, affrontera l'Algérie dans le premier match de la journée. Cette affiche sera suivie de l'Autriche-Jordanie à 06h et de l'Irak-Norvège à 00h dans le groupe I. Le Portugal, qui a remporté la Coupe du monde en 2016, affrontera la RD Congo dans le groupe K à 19h.

Enfin, l'Angleterre, qui a remporté la Coupe du monde en 1966, affrontera la Croatie dans le groupe L à 22h. La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 promet d'être riche en enjeux et en spectacle, avec plusieurs affiches attendues et des sélections attendues qui entrent en lice pour la première fois. La RD Congo, qui tentera de représenter fièrement le continent africain, affrontera le Portugal dans le groupe K à 19h.

L'Argentine, le Portugal et l'Angleterre feront notamment leurs débuts dans la compétition, tandis que l'Algérie et la RD Congo tenteront de représenter fièrement le continent africain. Le Mondial 2026 continue de monter en intensité avec l'entrée en lice de plusieurs sélections attendues.

Réparties entre les groupes I, J, K et L, les rencontres du jour promettent leur lot d'enjeux et de spectacle. Dans le groupe J, une affiche particulièrement attendue entre l'une des grandes favorites du tournoi et l'un des représentants africains les plus ambitieux. L'Argentine, qui a remporté la Coupe du monde en 1986, affrontera l'Algérie dans le premier match de la journée.

Cette affiche sera suivie de l'Autriche-Jordanie à 06h et de l'Irak-Norvège à 00h dans le groupe I. Le Portugal, qui a remporté la Coupe du monde en 2016, affrontera la RD Congo dans le groupe K à 19h. Enfin, l'Angleterre, qui a remporté la Coupe du monde en 1966, affrontera la Croatie dans le groupe L à 22h.

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 promet d'être riche en enjeux et en spectacle, avec plusieurs affiches attendues et des sélections attendues qui entrent en lice pour la première fois. La RD Congo, qui tentera de représenter fièrement le continent africain, affrontera le Portugal dans le groupe K à 19h





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