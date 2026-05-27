La première Gay Pride de Bordeaux : un événement symbolique

Les organisateurs et les participants de la première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, évoquent leurs souvenirs de cet événement joyeux mais toujours politique.

Le parcours de la première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, allait symboliquement de la place de la Comédie jusqu'à la Victoire. Les organisateurs et les participants de la première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, évoquent leurs souvenirs de cet événement joyeux mais toujours politique.

La première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, s'est appelée par la suite Marche des fiertés. Les participants se souviennent de la musique techno, des ballons et des sifflets qui ont caractérisé l'événement. Ils racontent également les difficultés qu'ils ont rencontrées pour organiser l'événement, notamment les problèmes de gestion du personnel et d'argent. La première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, a été une première pour la ville bourgeoise de Bordeaux.

Les participants se souviennent d'un regard désagréable des gens du samedi qui faisaient leurs courses. Les articles de 'Sud Ouest' sur la première Gay Pride de Bordeaux, parus le lendemain, le 16 juin 1996, ont mis en évidence le caractère innovant de l'événement. Les participants se souviennent également des réunions avec la mairie où ils ont dû expliquer l'importance de la marche des fiertés.

La première Gay Pride de Bordeaux, le 15 juin 1996, a été un événement important pour la communauté LGBTQIA+ de Bordeaux. Les participants se souviennent de la joie et de l'inconscience qui ont caractérisé l'événement. Ils espèrent que la trentième édition de la marche renouera avec la tradition de la minute de silence en hommage aux déportés homosexuels





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