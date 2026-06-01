Une soixantaine de participants ont tenté de gravir l'équivalent de l'Everest sur les pentes de la Pouncho d'Agast en moins de 24 heures. Les conditions ont été difficiles, mais les finishers ont réussi à relever le défi.

La Pouncho , un défi vertical à relever en moins de 24 heures, a rassemblé une soixantaine de participants qui ont dû composer avec des températures élevées durant la soirée de samedi.

Les conditions se sont révélées plus favorables le lendemain, avec un ciel couvert et un peu de vent. Parmi les finishers, la majorité a réalisé l'exploit à vélo, en formule "combo" (alternant vélo et trail) ou en duo, une catégorie permettant aux participants de se relayer librement pendant toute la durée de l'épreuve. Une seule personne est parvenue à relever le défi en solitaire et uniquement à pied.

Les organisateurs ont souhaité faire évoluer la formule après une édition hommage organisée l'an dernier et ont lancé cette année une nouvelle édition pour pérenniser le format et acquérir de l'expérience pour la suite





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Pouncho Défi Vertical Everest Vélo Pied

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hesteka, une application créée par une Pélissannaise pour retrouver ou aider les animaux en difficultéHesteka, une application créée par une Pélissannaise pour retrouver ou aider les animaux en difficulté

Read more »

Mort d’Edgar Morin : le philosophe et sociologue, seigneur bohème, incarnait une pensée et une vitalitéLe père de la pensée complexe, s’est éteint, après une vie qui fut, de la résistance à l’écologie, marquée par l’engagement

Read more »

'Les collégiens la perçoivent comme une influenceuse': comment Marie-Antoinette est-elle devenue une icône?Expositions, films, séries… Plus de 230 ans après son exécution, Marie-Antoinette n’en finit plus de fasciner le grand public. Le Château de Fontainebleau lui consacre notamment une grande exposition, ouverte depuis le 2 janvier 2026. Mais alors, comment expliquer l’engouement pour celle qui fut...

Read more »

Une baleine retrouvée échouée sur une plage de l'île de RéLe cétacé de douze tonnes s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Read more »