La poudre fixante verte : l alliée des peaux sujettes aux rougeurs.

une poudre fixante verte ultra-fine qui neutralise les rougeurs diffuses, teint irrégulier et contre les rougeurs sans alourdir le maquillage. Elle est récementlicité pour les peaux sujettes aux rougeurs, restant vivante, lumineuse et confortable.

Une poudre fixante verte ultra-fine s tatige les peaux sujettes aux rougeurs, avec un résultat naturel et lumineux. Cette poudre verte qui neutralise les rougeurs fait parler d elle, longtemps réservé aux correcteurs de teint, elle s invite dessormais dans les poudres fixantes.

L objet est de neutraliser les rougeurs sans alourdir le maquillage. Ce produit qui attire particulçrement l attention, la poudre Easy Bake "Matcha Milk" de Huda Beauty, se démarque par son effet flouteur et lumineux. Sa formule associe notamment la neutralisation des rougeurs sans ternir le teint





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