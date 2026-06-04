La Poste Mobile : des forfaits mobiles généreux et à des prix compétitifs

La Poste Mobile propose des forfaits mobiles généreux et à des prix compétitifs. L'opérateur a un maillage territorial à travers ses près de 6 500 bureaux de poste partout en France.

La Poste Mobile propose des forfaits mobiles généreux et à des prix compétitifs . L'opérateur a un maillage territorial à travers ses près de 6 500 bureaux de poste partout en France.

Les forfaits mobiles de La Poste Mobile proposent quasiment tous la 5G et sont particulièrement généreux en données mobiles, y compris pour le roaming. Les clients actuels quitteront progressivement le réseau SFR en 2026 et 2027. L'opérateur virtuel propose trois forfaits triple-play et une offre single-play. Les Bbox La Poste Mobile se veulent presque aussi performantes et qualitatives que celles de Bouygues Telecom, et ce pour un meilleur positionnement tarifaire





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