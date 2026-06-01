La pollution de l'eau potable constitue une menace systémique, selon les médecins libéraux

La pollution de l'eau potable en France représente une menace systémique pour la santé, selon un groupe de médecins libéraux. La pollution chimique de l'eau potable, notamment aux pesticides et aux PFAS, est de trois ordres : principalement aux pesticides, mais aussi aux PFAS - dits 'polluants éternels' - et aux microplastiques.

La pollution de l'eau potable constitue une menace systémique, insuffisamment encadrée, aux conséquences sanitaires potentiellement considérables. La pollution chimique de l'eau potable en France, notamment aux pesticides et aux PFAS , représente une menace systémique pour la santé , a jugé lundi un groupe de médecins libéraux.

Cette organisation avait déjà publié en 2025 une alerte sur les risques associés à la pollution au cadmium, un sujet qui a depuis pris une place importante dans le débat public. Céréales, pain, pâtes, pommes de terre et riz... Sans le savoir, nous ingérons chaque jour du cadmium, un métal d'une 'extrême agressivité' pour notre santé. Faut-il adapter son alimentation ?

Le gouvernement impose désormais aux stations d'épuration de mesurer la concentration de PFAS dans les boues destinées à l'épandage pour limiter la contamination des sols. Les URPS-ML axent désormais le message sur la pollution de l'eau potable, un sujet sur lequel l'État a déjà été mis en cause par d'autres organisations : deux ONG environnementales ont porté plainte contre l'État en avril, estimant insuffisantes les mesures prises pour protéger l'eau des pollutions agricoles.

L'organisation de médecins libéraux rappelle, elle, que la pollution de l'eau potable est de trois ordres : principalement aux pesticides, mais aussi aux PFAS - dits 'polluants éternels' - et aux microplastiques. Environ 19 millions de Français ont consommé au moins une fois en 2024 une eau non conforme, selon des chiffres du ministère de la Santé, repris par les URPS-ML.

Si leur publication ne comprend pas de donnée nouvelle, les médecins rappellent les 'nombreux risques associés' aux substances impliquées : 'impact sur le système hormonal, nerveux et immunitaire avec développement des pathologies cardiaques et cancéreuses, des troubles hormonaux et neurodégénératifs ainsi que de l'hypofécondité'.

La redevance sur les PFAS, que le gouvernement souhaitait décaler à 2027, sera finalement mise en œuvre en 2026, suite à un amendement adopté dans le cadre du budget Pollution et santé mentale en Europe : l'Agence européenne de l'environnement révèle un lien inquiétant L'Agence européenne de l'environnement tire la sonnette d'alarme : la pollution de l'air, sonore et chimique serait liée à l'augmentation des troubles mentaux L'organisation dit avoir adressé une lettre au gouvernement pour lui demander une 'évolution de la réglementation - élargissement des substances surveillées, amélioration des systèmes de filtration, réduction des PFAS et des plastiques', ainsi que de 'favoriser le développement de l'agriculture biologique sur celui de l'agriculture intensive'.

Alimentation : pourquoi des ONG veulent-elles encadrer les produits ultratransformés qui saturent nos assiettes ? Face au fléau des produits industriels ultratransformés qui saturent nos rayons, Yuka, foodwatch et France Assos Santé lancent une pétition pour exiger une régulation stricte du marketing et un étiquetage obligatoire L'évaluation du risque sanitaire reste toutefois complexe : la présence d'un contaminant dans l'eau ne représente pas forcément un danger immédiat, des débats perdurant sur le seuil à ne pas dépasser, en concentration et en durée d'exposition.

Les députés ont voté fin mai un article obligeant les préfets à encadrer les pratiques agricoles près des eaux potables les plus polluées, mais l'opposition de gauche juge la mesure insuffisante car excluant, selon elle, trop de captages potentiellement concernés





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