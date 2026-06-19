La police de Kansas City recherche un homme armé après cinq fusillades

Un suspect de 22 ans est activement recherché après avoir commis cinq fusillades qui ont fait quatre blessés et un mort mardi près de l'Arrowhead Stadium.

La police de Kansas City est à la recherche d'un homme qui a commis cinq fusillades qui ont fait quatre blessés et un mort mardi peu avant le match Argentine -Algérie à la Coupe du monde 2026.

Un véhicule transportant des fans de l'Albiceleste a notamment été pris pour cible. Les deux fans américains de l'Albiceleste ont vécu une très grosse frayeur mardi alors qu'ils se rendaient à l'Arrowhead Stadium pour assister au match. Le véhicule Uber qui transportait ces deux fans a été pris dans une série de cinq fusillades qui se sont déroulées entre 18h et 18h30 sur des autoroutes qui traversaient la ville.

Le chauffeur a été touché à la jambe après avoir essuyé deux tirs en provenance d'une voiture qui s'est approchée de son véhicule. Un suspect de 22 ans, décrit comme armé et dangereux, est activement recherché depuis. Il était toujours en fuite jeudi. Selon l'agence de presse américaine, la vie du chauffeur Uber ne serait pas en danger, ont indiqué les forces de l'ordre.

Les deux supporters de l'Argentine ont expliqué dans le journal s'être rendus au poste pour faire leur déposition avant d'être raccompagnés au stade par les policiers. Toutes les victimes ont indiqué qu'elles circulaient sur l'autoroute ou la route lorsqu'un ou plusieurs coups de feu ont été tirés sur leurs véhicules, a déclaré le capitaine de police Jacob Becchina.

Le bilan du premier tour de la Coupe du Monde : Un Messi prime face à l'Algérie pour Kévin, le Brésil très inquiétant pour Walid, l'Argentine et la France les plus impressionnants ! Les enquêteurs attribuent ces fusillades en succession rapide à un seul et même suspect qu'ils ont échoué à arrêter.

La police l'avait en localisé dans une maison dans la banlieue de la ville d'Independence, à trois kilomètres du lieu où une victime, tuée par balle, a été retrouvée. Une confrontation a alors eu lieu mais le suspect avait disparu au moment de l'entrée des policiers dans la maison, mercredi matin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces coups de feu ne seraient pas liés à la tenue à la tenue de la Coupe du monde, même s'ils ont fait des dommages collatéraux. Après avoir parfaitement débuté la Coupe du monde 2026 par ce succès probant contre l'Algérie à Kansas City, l'Argentine se rendra 800 kilomètres au sud pour son deuxième match contre l'Autriche, lundi (19h). Les coéquipiers de Lionel Messi évolueront dans le stade AT&T de Dallas (Texas)





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