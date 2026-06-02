La police australienne continue de rechercher Gus Lamont, porté disparu depuis huit mois

La police australienne a mené des recherches autour de la station d'Oak Park pour retrouver Gus Lamont, porté disparu depuis plus de huit mois. La famille de l'enfant vit dans une zone reculée de l'Australie méridionale, dans un paysage désertique.

La police australienne a mené des recherches autour de la station d'Oak Park pour retrouver Gus Lamont , porté disparu depuis plus de huit mois. La famille de l'enfant vit dans une zone reculée de l'Australie méridionale, dans un paysage désertique.

Après avoir disparu en Australie méridionale, plusieurs opérations de recherches ont été entreprises par les autorités, sans succès. La semaine dernière, un important dispositif a été déployé autour de la propriété des parents du petit garçon de 4 ans, la police a diffusé des images des recherches. La maison familiale se trouve dans une zone reculée à plus de 350 kilomètres au nord d'Adélaïde. Les alentours sont vastes et désertiques, sans qu'aucun indice n'ait été retrouvé.

Malgré les recherches menées ces trois derniers jours par les détectives de la Taskforce Horizon et les agents du STAR Group sur plus de 30 km de cours d'eau et de ruisseaux, aucune nouvelle preuve n'a été découverte. Les recherches, qui étaient les onzièmes menées depuis la disparition de Gus le 27 septembre 2025, ont également consisté à examiner plusieurs puits et forages dans la région suite aux fortes pluies et aux inondations récentes sur la propriété.

À l'instar des recherches terrestres menées cette semaine, compte tenu des récentes conditions météorologiques, nous profitons de l'occasion pour fouiller à nouveau cette zone à l'aide de plateformes aériennes. Cela devrait se produire dans les semaines à venir et, une fois de plus, nous tirerons parti de la technologie de l'IA pour analyser les images capturées. Un suspect aurait été identifié, selon les déclarations de la police en début d'années.

Toutefois, aucune personne n'a été interpellée. Une personne de la famille de Gus Lamont a cessé de collaborer avec les autorités. Les parents du petit garçon gardent espoir de connaître la vérité et de savoir ce qu'il s'est passé le 27 septembre dernier. Nous sommes unis dans notre douleur et dans notre quête de réponses concernant la disparition de notre petit garçon, Gus, qui est tout pour nous.

Nos vies sont brisées et chaque instant sans lui est insupportable. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, nous supplions cette personne - ou toute personne ayant vu ou entendu quelque chose - de se manifester. Le moindre détail pourrait nous apporter les réponses dont nous avons si désespérément besoin





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