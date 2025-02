La plus importante affaire de fraude aux compteurs Linky en France résolue

Un ancien salarié d’Enedis a été arrêté pour avoir fraudé les compteurs Linky de particuliers, d’entreprises et de commerces depuis plusieurs années, causant des pertes estimées à plus d’un million d’euros.

La « plus importante affaire de fraude aux compteurs Linky en France » vient d'être élucidée, selon le parquet de Bordeaux. Un ancien salarié d’Enedis, basé en Gironde, altérait les compteurs Linky de particuliers, d’entreprises et de commerces depuis des années. Il faisait chuter drastiquement leur consommation électrique, contre rémunération. Au total, les pertes pour Enedis sont estimées à plus d’un million d’euros.

\Comment procédait-il ? Depuis des mois, Enedis ne cessait de saisir la gendarmerie de la Gironde en constatant de nombreuses pertes inhabituelles, liées à la modification de compteurs Linky. Certains clients le faisaient eux-mêmes, mais bon nombre d’entre eux faisaient appel à un individu pour qu’il s’en charge, contre une rémunération de 800 euros. Plusieurs enquêtes ont donc été ouvertes, permettant de recouper son mode opératoire : il posait des « shunt » dérivants, des branchements clandestins placés avant le compteur électrique, pour permettre aux appareils de fonctionner sans être enregistrés. Ainsi, la consommation électrique détectée chutait de 80 à 90%. \374 faits en six ans Après une longue enquête, la brigade de recherche d’Arcachon a identifié le fraudeur, un ancien électricien de 59 ans. Les investigations ont permis de lui imputer « 374 faits constatés entre le mois de juin 2013 et le mois de septembre 2019, pour des fraudes commises depuis l’année 2019 jusque février 2025 », explique le parquet de Bordeaux. Au total, les pertes s’élèvent à 1 176 772 euros pour Enedis. Le mis en cause, lui, a touché près de 300 000 euros « de rémunérations occultes ». Placé en garde à vue le 7, puis le 12 février 2025, l’ancien salarié d’Enedis a reconnu avoir été rémunéré 800 euros pour chaque opération. Les enquêteurs ont saisi plus de 70 000 euros sur ses comptes, une BMW série 6, une maison à Saint-Aubin-de-Médoc d’une valeur de 730 000 euros, ainsi qu’un appartement à Argelès d’une valeur de 90 000 euros et un camping-car, valorisé à 60 000 euros. L’individu, inconnu des services de police, a été déféré le 13 février devant le parquet de Bordeaux et placé sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour escroquerie au préjudice d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’un payement ou d’un avantage indu. Il sera jugé le samedi 15 mai 2025 et risque sept ans de réclusion et 750 000 euros d’amende





