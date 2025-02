La Pleine Lune de Février : Un Moment d'Authenticité et de Renaissance

La pleine lune de février, surnommée « lune des neiges », coïncide avec l'entrée de l'hiver et la Saint-Valentin. Cette lune en Lion, sous l'influence du signe du Lion, promet des mouvements émotionnels intenses et une invitation à l'authenticité.

Les cycles lunaires ne s'arrêtent pas et à la nouvelle lune qui a marqué le début de l'Année du Nouvel An chinois succède la pleine lune sous l'influence du signe du Lion , deux jours avant la Saint-Valentin . Cette pleine lune est également connue sous le nom de « lune des neiges » car, dans l'hémisphère nord, elle coïncide avec la saison la plus froide où il devrait neiger (si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le changement climatique qui en est responsable).

Elle atteindra sa plénitude le 12 février à 14h53 (heure de Paris) et, selon l'astrologue Ana Lorente, elle sera synonyme de « mouvements émotionnels intenses ». L'experte nous explique comment la pleine lune de février affectera chaque signe du zodiaque. Dans les jours qui précèdent et qui suivent cette pleine lune, « notre identité, notre ego et notre passion nous amèneront à nous interroger sur ce que nous sommes : sommes-nous authentiques ou jouons-nous la comédie ? Sommes-nous à l'écoute de notre cœur ? C'est l'occasion de faire le point sur notre personnalité et de décider qui nous voulons être, sans masques ni apparences. » De plus, cette pleine lune intervient deux jours avant la Saint-Valentin, ce qui renforce la sensibilité dans les relations : « Les luttes d'égo, les blessures émotionnelles ou l'impression que les sentiments ne sont pas réciproques peuvent s'intensifier, mais cela nous aidera également à comprendre ce qui motive nos relations et comment nous nous lions aux autres », prévient l'expert. Le Lion représente le cœur, la noblesse et l'authenticité, de sorte que cette lune « nous invite à enlever nos masques et à laisser derrière nous les personnages que nous jouons pour nous intégrer ou plaire aux autres ». L'énergie du Lion aiguise « l'expression de soi, la créativité et la découverte de notre vrai moi ». Selon Ana Lorente, nous devrions ressentir l'envie d'être nous-mêmes. Après des semaines de froid et d'obscurité, la pleine lune en Lion est chargée d'énergie positive et de chaleur. C'est une sorte de nouveau départ et un avant-goût du printemps à venir et de la renaissance qui en découle, d'où son lien avec la créativité, l'abondance et la passion. Il est donc temps d'en profiter, de sortir de la léthargie hivernale et, surtout, de visualiser nos projets clairement afin de les concrétiser. Sans votre volonté les choses n'arrivent pas : ne comptez pas que sur les astres pour vous apporter les bonnes choses, mais profitez de leur énergie pour qu'il vous soit moins difficile de vous mettre en route.





