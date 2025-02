La plage de Dragey : Admirez le Mont-Saint-Michel en tranquillité

Découvrez la plage de Dragey, située dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour une vue imprenable sur ce joyau du patrimoine français et une escapade paisible.

Vous avez envie de découvrir le Mont-Saint-Michel dans un environnement paisible ? Alors, la plage idéale pour vous est la plage de Dragey ! À la recherche d'une destination idéale pour un week-end en plein air ? Pourquoi ne pas envisager une escapade en Normandie ? Avec ses nombreuses plages magnifiques, vous vivrez des vacances inoubliables.

Connu pour être l'un des sites touristiques les plus populaires en France, le Mont-Saint-Michel attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Cet îlot rocheux est à la fois une commune du département de la Manche et une abbaye. Riche en histoire, la légende raconte que l'archange saint Michel aurait demandé à l'évêque d'Avranches de construire un sanctuaire sur ce rocher, ce qui a donné naissance au Mont-Saint-Michel. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel est un joyau du patrimoine français. Toutefois, soyez prêt à affronter une multitude de touristes pour explorer ce site remarquable. Mais si vous souhaitez l'admirer d'un peu plus loin, pour plus de tranquillité, rien de mieux que d'observer le Mont-Saint-Michel depuis la plage de Dragey. Située dans la baie du Mont-Saint-Michel, cette plage offre une vue imprenable sur le monument historique. La plage de Dragey est une plage publique appréciée pour sa tranquillité. Bordée de dunes (dont l'accès est malheureusement interdit en raison de risques d'éboulement), elle se veut être un véritable havre de paix. Idéale pour se détendre, elle offre également un point de vue incroyable sur le Mont-Saint-Michel. La plage de Dragey est également connue pour ses marées très fortes. À marée basse, la mer se retire très loin pour laisser apparaître un large espace de sable. Si vous souhaitez vous baigner, il est important de vous renseigner sur les horaires de marée. Notez également que la baignade n'est pas surveillée et qu'il faudra être vigilant, car la marée peut monter très rapidement dans la région. La plage de Dragey est également un lieu propice à des activités nautiques telles que le kitesurf ou la planche à voile (merci les vents normands). À marée basse, la pêche à pied vous permettra de récolter des coquillages et des crustacés. Vous pourrez également observer une grande diversité de faune et de flore car la baie est connue pour sa riche biodiversité. Oiseaux, plantes et animaux marins risquent ainsi de vous en mettre plein la vue ! Divers hébergements tels que quelques hôtels et chambres d'hôtes se trouvent à proximité de la plage. Pour un choix plus large, rendez-vous dans des communes voisines telles que Genêts, Saint-Jean-le-Thomas ou encore Jullouville. Un parking gratuit se trouve à proximité de la plage. Vous pourrez ainsi profiter d'un coucher de soleil grandiose sur la baie et le Mont-Saint-Michel





