La phase complémentaire pour une nouvelle formulation de vœux le 11 juin 2026

Vous aurez la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour des formations qui disposent encore de places disponibles. La Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur (CAES) de votre académie vous aidera à trouver une formation en relation avec votre projet.

Le 11 juin 2026, vous aurez la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour des formations qui disposent encore de places disponibles. Ce sera la date limite pour faire des vœux pour ces formations.

Si vous n'avez toujours pas de proposition au 1er juillet 2026, vous pouvez solliciter l'accompagnement personnalisé de la Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur (CAES) de votre académie. La Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur (CAES) de votre académie vous aidera à trouver une formation en relation avec votre projet. Vous serez alors prêts pour la phase complémentaire qui débutera le 11 juin 2026.

La phase complémentaire vous permettra de faire le point sur votre situation et de trouver des solutions concernant votre projet d'étude. Vous pourrez utiliser le moteur de recherche Parcoursup pour trouver les formations qui disposent encore de places disponibles. Vous pourrez faire jusqu'à 10 vœux pour ces formations. Si vous n'avez toujours pas de proposition au 1er juillet 2026, vous pouvez solliciter l'accompagnement personnalisé de la Commission d'Accès à l'Enseignement Supérieur (CAES) de votre académie.

Vous serez accompagné par des responsables de formation qui vous aideront à trouver une formation en relation avec votre projet. Vous serez alors prêts pour la phase complémentaire qui débutera le 11 juin 2026





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Phase Complémentaire Formulation De Vœux CAES Parcoursup Formations Disponibles

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