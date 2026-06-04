Israël et le Liban sont convenus de conditionner un cessez-le-feu à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Le mouvement pro-iranien a indiqué avoir visé des militaires dans le nord d'Israël et avoir lancé des roquettes contre l'armée israélienne.

La perspective d'une trêve entre Israël et le Liban se dévoile, après deux jours de pourparlers à Washington . Elle sera conditionnée à un arrêt complet des tirs du Hezbollah , groupe armé qui rejette ces discussions.

Cette photographie, prise dans la région de Marjayoun, au sud du Liban, montre de la fumée s'élevant du site d'une frappe israélienne à Kfar Tibnit le 31 mai 2026. Israël et le Liban sont convenus mercredi 3 juin, à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington, de conditionner un cessez-le-feu à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah.

Ce développement intervient après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait au moins 10 morts mercredi au Liban et après de nouveaux tirs revendiqués par le Hezbollah contre Israël, qui a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire. Jeudi matin, l'infiltration d'un aéronef jugé hostile a conduit l'armée israélienne à sonner l'alerte à Kfar Yuval, un village du nord d'Israël. Une cible aérienne suspecte a été identifiée. L'incident est terminé.

Aucun blessé n'a été signalé, a écrit l'armée sur les réseaux sociaux, sans plus de précisions. Israël et le Liban sont convenus de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, peut-on lire dans une déclaration commune entre les trois parties aux négociations de Washington.

Il sera subordonné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah - qui rejette ces discussions - et à l'évacuation de tous les membres du mouvement libanais du secteur situé au sud du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-on ajouté. Les parties sont aussi convenues de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques, une référence au Hezbollah, selon la même source.

Israël et le Liban sont également convenus de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un accord global, ajoute la déclaration. C'est la quatrième fois que des délégations des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, se réunissent à Washington pour des négociations directes. Depuis le 17 avril, mais il a été largement bafoué.

Et Israël a intensifié et étendu ces derniers jours son offensive, suscitant des risques que ces combats ne contribuent à un nouvel embrasement de la guerre au Moyen-Orient au moment où les négociations entre Washington et Téhéran patinent. Mercredi, le président américain Donald Trump, qui a eu cette semaine un échange houleux avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur le sujet, a insisté pour séparer les discussions sur le Liban de celles sur l'Iran.

Téhéran considère qu'il s'agit d'un seul et même sujet, le chef de la diplomatie Abbas Araghchi prévenant que toute attaque contre la capitale libanaise entraînerait une reprise à grande échelle de la guerre dans la région. Selon les autorités libanaises, le Hezbollah avait accepté lundi une proposition américaine prévoyant dans un premier temps qu'Israël s'abstienne de frapper la banlieue de Beyrouth en échange de l'engagement du mouvement à arrêter ses attaques sur Israël.

Mais un haut responsable de la formation a indiqué mardi à l'AFP que son groupe n'accepterait pas de cessez-le-feu partiel. Le Hezbollah a indiqué mercredi avoir visé des militaires dans le nord d'Israël. Et tôt jeudi, le mouvement pro-iranien a affirmé avoir lancé des roquettes contre l'armée israélienne à Al-Qantara, dans le sud du Liban, puis avoir visé avec deux drones un poste de commandement israélien situé à proximité du château historique de Chqif, dans le sud du Liban.

Mercredi matin, une frappe israélienne a visé Khaldé, à l'entrée sud de la capitale, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). D'autres bombardements se sont succédé dans le sud du pays, tuant un soldat et en blessant deux autres, tandis que quatre Syriens et deux Palestiniens ont été tués près de Tyr, une ville côtière millénaire pilonnée depuis plusieurs jours, selon les autorités.

Dans la même région, une frappe israélienne a visé directement une ambulance, tuant deux secouristes et blessant grièvement un troisième, a annoncé le ministère de la Santé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'ANI a annoncé qu'un secouriste avait été tué et un autre blessé dans une nouvelle attaque israélienne à Zebdine, dans le district de Nabatieh, portant à au moins 130 le nombre de secouristes et personnels médicaux tués depuis le début de la guerre.

Les frappes israéliennes ont tué 3.516 personnes depuis le 2 mars, début de la guerre au Liban, et en ont déplacé plus d'un million, selon les autorités. Côté israélien, 26 soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban





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