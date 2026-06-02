La pénurie de puces mémoire provoque un choc dans l'industrie du smartphone. Les livraisons mondiales devraient chuter de 13,9 % en 2026, soit la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée par le secteur.

La pénurie de puces mémoire provoque un choc dans l'industrie du smartphone. Les livraisons mondiales devraient chuter de 13,9 % en 2026, soit la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée par le secteur.

La guerre en Iran a accentué les difficultés d'approvisionnement, poussant les cabinets d'études à réviser à la baisse leurs prévisions publiées en février. Les fabricants de smartphones d'entrée et de milieu de gamme sont pris en étau entre des hausses de coûts qu'ils ne peuvent absorber et des consommateurs au pouvoir d'achat limité. La réallocation massive des capacités de production de puces vers les infrastructures d'intelligence artificielle pénalise particulièrement les smartphones les moins chers, dont les marges sont déjà réduites.

Les constructeurs peinent à sécuriser leurs approvisionnements et voient leurs coûts de production s'envoler. Les conséquences sont déjà visibles : les prix de gros des smartphones ont bondi de 14 % au premier trimestre, tandis que les expéditions mondiales reculaient de 3,1 % sur un an. À mesure que les stocks constitués avant la crise s'épuisent, certains modèles commercialisés sous les 150 dollars pourraient même disparaître du marché.

La question n'est plus de savoir comment accroître les expéditions ou gagner des parts de marché, mais s'il est encore possible de rester présent sur le marché. Les groupes disposant d'un accès privilégié aux composants stratégiques prennent l'avantage. Apple devrait maintenir ses volumes en 2026 avant de renouer avec la croissance l'an prochain. Samsung devrait, de son côté, limiter le recul de ses expéditions à 4 %, bien mieux que l'ensemble du marché.

À l'inverse, les fabricants positionnés sur l'entrée de gamme sont les premières victimes de la crise. Transsion devrait voir ses livraisons s'effondrer de 32 % cette année, contre -28 % pour Xiaomi et -20 % pour Honor





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