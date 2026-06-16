La pelouse du MetLife Stadium inquiète avant France-Sénégal

À quelques heures du match France-Sénégal en Coupe du monde 2026, la qualité de la pelouse du MetLife Stadium suscite des critiques. Coupée trop courte et composée de plaques disparates, elle est jugée médiocre par les joueurs.

La pelouse du MetLife Stadium pose un sérieux problème à l'approche du premier match de l'équipe de France face au Sénégal à la Coupe du monde 2026.

Coupée très courte et composée de plaques disparates, elle fait grincer des dents les deux équipes. Ce mardi, la France et le Sénégal entrent en lice dans ce stade du New Jersey, et la qualité du gazon pourrait influencer le jeu de manière significative. Plusieurs sources rapportent que l'herbe est dure et que les différentes sections de pelouse présentent des teintes et des textures variées, ce qui donne un ensemble décrit comme médiocre par des acteurs du football.

Des joueurs et des entraîneurs ont exprimé leur mécontentement, certains qualifiant l'état de la pelouse de pire que du synthétique. Cette situation n'est pas isolée : d'autres nations participantes se sont également plaintes de la qualité des terrains dans ce stade, ce qui soulève des questions sur la préparation des installations pour un événement de cette envergure.

Le MetLife Stadium doit accueillir huit matchs durant le Mondial, dont des rencontres importantes comme Brésil-Maroc, France-Sénégal, Norvège-Sénégal, Équateur-Allemagne, Panama-Angleterre, ainsi que des phases finales jusqu'à la finale prévue le 19 juillet. Malgré les critiques, les organisateurs assurent que la pelouse sera améliorée pour les prochains matchs, mais les équipes qui jouent tôt dans le tournoi pourraient être désavantagées. Les conditions de jeu sont un facteur clé dans une compétition où chaque détail compte.

Les Bleus, favoris du groupe, devront s'adapter à cette surface capricieuse face à des Sénégalais déterminés à créer la surprise. Les deux équipes ont tout à gagner dans ce premier match, mais la pelouse pourrait être l'arbitre silencieux de cette rencontre. En attendant, les regards sont tournés vers ce premier test pour les Bleus face aux Lions de la Teranga. Les supporters espèrent que le jeu prime sur les conditions du terrain, mais les inquiétudes persistent.

Les précédentes éditions de la Coupe du monde ont montré que des pelouses de mauvaise qualité peuvent fausser les résultats et augmenter les risques de blessures. Les fédérations des deux pays ont officieusement exprimé leurs préoccupations auprès de la FIFA, mais aucun changement n'a été annoncé pour ce match. Le temps presse, et les équipes doivent se concentrer sur leur préparation tactique et mentale.

Au-delà de ce match, le débat sur la qualité des pelouses dans les stades américains risque de refaire surface, surtout si d'autres rencontres sont affectées. Pour l'instant, les projecteurs sont braqués sur le MetLife Stadium, où le sort de la France et du Sénégal pourrait se jouer sur un brin d'herbe mal taillé





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