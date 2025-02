La Pelosa : Un paradis méditerranéen à deux heures de Paris

Découvrez la plage de La Pelosa, près de Stintino en Sardaigne, un véritable joyau méditerranéen qui rivalise avec les plus belles plages des Caraïbes. Avec ses eaux turquoise et son sable blanc, La Pelosa est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et de la détente. Pour préserver cet écosystème unique, l'accès à la plage est limité et les réservations sont obligatoires.

Cette plage méditerranée nne, située à seulement deux heures de Paris, rivalise avec les plus belles plages des Caraïbes grâce à ses paysages idylliques et enchanteurs. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour trouver des plages de rêve et des eaux cristallines. À moins de deux heures de Paris, une île méditerranée nne déploie des panoramas qui rivalisent avec les plus beaux spots des Caraïbes. Située près du village de Stintino, elle se démarque par sa beauté saisissante.

Entourée de petites îles et dominée par une tour médiévale, elle offre un cadre résolument idyllique. Grâce à ses eaux limpides et peu profondes, c'est un véritable paradis pour les amateurs de snorkeling comme pour ceux qui souhaitent simplement se rafraîchir tranquillement. La plage de La Pelosa, figure d'ailleurs souvent dans les classements des plus belles du monde, tant elle séduit par sa beauté. Lagon aux eaux turquoise, étendue de sable d'un blanc éclatant... Le rêve, en somme. Ce paysage digne des cartes postales attire chaque année des visiteurs en quête d'un dépaysement total. Cependant, la plage de La Pelosa n'échappe pas au tourisme de masse et se retrouve victime de son succès. Pour préserver son écosystème unique, des restrictions ont été mises en place: l'accès est limité à 1 500 visiteurs par jour et les réservations sont obligatoires. Comptez 3,50 euros le droit d'entrée qui se matérialise sous la forme d'un bracelet qui doit être porté pendant toute la durée de votre visite. L'objectif ? Garder intact ce petit bout de paradis pour les générations futures. Pour s'y rendre, il vaut donc mieux privilégier des périodes creuses, durant lesquelles les touristes sont moins nombreux, hors vacances scolaires ou avant le début de la haute saison estivale





