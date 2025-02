La PAZ appelle à la fin de la pêche dans les étangs du Bois de Boulogne

La PAZ, une association de défenseurs de la cause animale, appelle la ville de Paris à ne pas renouveler la convention qui autorise la pêche dans les étangs du bois de Boulogne. Les militants de l'association manifestent ce vendredi devant le Conseil de Paris pour faire pression sur la municipalité. Le texte de la convention arrive à échéance fin mai et permettrait à l'association de pêche AAPPMA 92-75 de continuer à gérer les huit étangs du Bois de Boulogne.

Paris, le 5 février. La PAZ souhaite que la convention qui lie l’AAPPMA 92-75 et la ville de Paris et qui autorise la pêche sur les rives des étangs du bois de Boulogne ne soit pas renouvelée. Ce mercredi de février, une poignée de carpistes s’est installée sur les rives de l’étang de Suresnes, dans le bois de Boulogne.

Ces pêcheurs n’ont pas la trentaine et tous sont scrupuleusement en règle avec l’AAPPMA 92-75, l’Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des Hauts-de-Seine et Paris ouest, qui est compétente sur le Bois de Boulogne. Ce vendredi, ses militants ont prévu de manifester en marge du Conseil de Paris. Leur objectif : pousser la municipalité à ne pas renouveler la convention, qui confie la gestion des huit étangs du Bois à l’association de pêche et arrive à échéance fin mai.





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PAZ Pêche Bois De Boulogne Convention Manifestation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Péche au Bois de Boulogne: Projet Animaux Zoopolis appelle a l'interdictionL'association de défense du bien-être animal Projet Animaux Zoopolis (PAZ) demande l'interdiction de la pêche au lac supérieur du bois de Boulogne, dont la convention permettant cette pratique expire le 29 mai. PAZ dénonce le coût de l'espace mis à disposition des pêcheurs et les conséquences de l'empoissonnement sur la souffrance animale.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Mort de Jérôme Warmel à Boulogne-sur-Mer: le procureur général fait appelL'accusé de l'agression de Jérôme Warmel avait été acquitté par le tribunal. Jérôme Warmel est mort en 2017 après avoir été grièvement blessé alors qu'il rentrait de soirée.

Lire la suite »

Wembanyama Impatient pour Son Retour à Paris lors des NBA Paris GamesVictor Wembanyama, la star des San Antonio Spurs, exprimant son immense enthousiasme pour son retour à Paris lors des NBA Paris Games 2025. Il considère ces matchs comme plus que de simples rencontres, en raison de la signification particulière qu'elles ont pour lui après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Wembanyama a également remercié le public français pour son soutien, qui contribue largement à son classement dans le vote des fans pour le prochain All-Star Game.

Lire la suite »

Paris : depuis sa réouverture, Notre-Dame de Paris a déjà conquis plus de 800 000 visiteursINFO LE PARISIEN. Depuis qu’elle a rouvert normalement au grand public le 16 décembre, la cathédrale restaurée affiche complet, admirée par plus de 800 000 visiteurs dont les deux tiers sont venus spontanément, sans avoir réservé de créneau.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Monaco du 17 janvierNotre pronostic : Monaco s’impose à Montpellier (1.58)

Lire la suite »