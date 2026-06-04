La Patrouille de France en tournée aux États-Unis pour le 250e anniversaire de l'indépendance

La Patrouille de France entame une tournée de trois semaines aux États-Unis avec huit Alphajet et 85 aviateurs pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, avec des survols de sites historiques et un final à New York le 4 juillet.

La Patrouille de France entame ce 4 juin une tournée de trois semaines aux États-Unis , à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Huit Alphajet et 85 aviateurs participeront à plusieurs survols et meetings aériens, jusqu'au final prévu à New York le 4 juillet.

Cette mission, baptisée Liberté 250, témoigne de l'alliance entre les deux nations, comme le précise le communiqué du ministère des Armées et des anciens combattants. Le général de la brigade aérienne Pierre Gaudillière a rappelé lors du point presse hebdomadaire qu'il s'agissait d'une alliance scellée dans le sang versé pour la liberté.

Il a souligné le sacrifice de milliers de militaires américains qui se sont battus aux côtés de la France lors des deux guerres mondiales, alors que le sort de la nation était en jeu. Les appareils de la Patrouille de France survoleront plusieurs sites historiques emblématiques de la guerre d'indépendance américaine, notamment le Philadelphia Hall, lieu où la déclaration d'indépendance a été signée.

Pendant trois semaines, les huit Alphajet participeront à des meetings aériens tels qu'Ocean City, une station balnéaire dans le Maryland. La tournée s'achèvera le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, avec un survol de New York. Les avions passeront non loin de la Statue de la Liberté, incarnation universelle des valeurs partagées, offerte par la France pour le centenaire de l'indépendance.

Pour l'occasion, les Alphajet ont été décorés du drapeau américain et français sur chaque côté des dérives, et portent les noms de figures emblématiques ayant marqué l'histoire des deux pays. En parallèle, la Patrouille de France pourrait survoler l'équipe de France de football lors d'un match de la Coupe du Monde 2025, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis. Pierre Gaudillière a indiqué qu'il n'était pas interdit de penser qu'ils essaieraient de survoler l'équipe pour l'encourager.

Cette tournée représente un moment fort de la coopération franco-américaine, mêlant aviation, histoire et sport. Les quelque 85 aviateurs et leur A400M Atlas accompliront une démonstration de la technologie et de la fraternité entre les deux nations, rappelant les liens tissés depuis plus de deux siècles. Le public américain pourra admirer les figures acrobatiques de la Patrouille, symbole de l'excellence aéronautique française, dans plusieurs villes du pays, avant le grand final new-yorkais





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